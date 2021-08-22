Центристская партия в ближайшее время инициирует законопроект о прямых президентских выборах

По мнению центристов, изменения необходимы, чтобы парламентские партии, фракции и депутаты в будущем прежде всего учитывали бы пожелания народа. Прямые президентские выборы заставят политиков отказаться от партийных предпочтений.

"Имидж президента независимой страны был создан Леннартом Мери, который в 1992 году был избран во втором туре. Эти прошедшие 29 лет назад президентские выборы, к сожалению, были единственными, когда жители страны имели возможность высказать свое мнение", — отмечается в заявлении.

Верховная власть в Эстонии принадлежит народу. Однако, к сожалению, руководители государства не доверяют людям выбирать президента страны. Нынешние президентские выборы и неразбериха вокруг них ясно показали, что порядок выборов необходимо менять.

По мнению Центристской партии, право выбирать президента должно быть за людьми. "Нынешние президентские выборы и неразбериха вокруг них ясно показали, что порядок выборов необходимо менять", — говорится в заявлении.

Центристы ссылаются на то, что результаты различных опросов общественного мнения показывают, что бóльшая часть населения поддерживает проведение прямых президентских выборов.

"Предоставление людям права самим избирать главу государства укрепило бы связь между народом и президентом, приблизило бы государство к людям", — сказано в заявлении.

Центристы обосновывают необходимость прямых выборов главы государства и тем, что "если бы у нас в стране были прямые президентские выборы, то представление кандидатов начиналось бы значительно раньше, и мы наблюдали бы за содержательными дебатами на тему основных проблем Эстонии и целей на будущее. Кандидаты в президенты публиковали бы мнения в прессе, давали бы интервью и участвовали в дискуссиях и встречах с избирателями по всей Эстонии. Таким образом и люди смогли бы донести до них свои идеи и предложения, задать вопросы".

В заключении заявления сообщается, что Парламентская фракция центристов инициирует законопроект о прямых президентских выборах в начале осенней сессии. Центристская партия призывает все политические силы поддержать данную законодательную инициативу.