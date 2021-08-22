ФОТО | "Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена". Керсти Кальюлайд беспокоит массовое переселение россиян в Крым

"Эстония не забыла, что Украина по-прежнему частично оккупирована, и в восточной части Украины идет война, — сказала Кальюлайд. — Нам нельзя этого забыть или смириться с этой ситуацией".

"Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, и до тех пор, пока этого не произойдет, нужно постоянно поднимать эту тему, чтобы ситуация на Украине не забывалась и в других странах мира", — считает Кальюлайд.

"Положение с основными свободами в Крыму за последние семь лет шаг за шагом ухудшалось. Многие жители Крыма с украинским гражданством были вынуждены покинуть полуостров, чтобы защитить себя и свои семьи. В то же время в рамках российской политики из России в Крым прибывают сотни тысяч переселенцев. Россия продолжает расширение своего военного присутствия в Крыму, угрожая тем самым как Украине, так и в широком смысле — безопасности региона Черного моря", — добавила глава эстонского государства.