ГАЛЕРЕЯ | Фестиваль свободы в Нарве: дискуссии шли на острые темы, в фокусе политика и культура

Ситуация в России, например, была в центре обсуждений 18 августа в нарвском доме Vaba Lava с участием литовского драматурга Мариуса Ивашкявичюса, Елены Ковальской (директор Центра им. Вс. Мейерхольда, Россия), Марины Давыдовой (театральный продюсер и критик, Россия) и Марины Дмитревской (театральный критик и преподаватель, Россия). Модератором диспута был Рейн Ланг.