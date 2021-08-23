Ученые из Петербурга и Тарту: вакцинация защищает пациентов с COVID-19 от госпитализации и тяжелого поражения легких

"Исследования, подобные нашему, рекомендованы ВОЗ , а результаты уже доступны для многих зарубежных вакцин. Эффективность в таких исследованиях рассчитывается путем сравнения доли вакцинированных среди ”случаев” и ”контролей”. Но главное — учесть другие факторы, в нашем случае самой важной поправкой был возраст, так как он влияет на риск тяжелого течения болезни и госпитализации", — говорит Анна Булина, соавтор исследования, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Если пациент попал в сортировочный центр спустя как минимум 14 дней после двух доз вакцин, курс вакцинации считался завершенным. Завершенный курс вакцинации снижал шансы тяжелого течения инфекции на 81%. Также почти в пять раз уменьшались шансы развития тяжелого — более 50% по данным КТ — поражения легких. Среди пациентов с поражением более 75% по данным КТ не было тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Пациенты сообщали о количестве доз и датах вакцинации, информацию о типах вакцин ученые не собирали — это главное ограничение исследования. Однако согласно официальной статистике, к 27 июля 2021 года 96% петербуржцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины, были привиты ” Спутником V ”.

Михаил Черкашин, соавтор исследования, заместитель главного врача по медицинской части МИБС: "”Случаями” были пациенты, которых после сортировки отправили в больницу в период с 3 июля по 9 августа 2021 года. Контрольная группа состояла из пациентов с COVID-19, чье состояние позволяло находиться дома — в те же даты их после сортировки наблюдали амбулаторно. Мы собрали информацию о 13 894 пациентах, из которых 495 оказались в группе ”случаев”, а остальные 13 399 — в контрольной".

Ученые провели исследование ”случай–контроль” — этот дизайн считается наиболее удобным инструментом, помогающим оценить эффективность вакцинации в реальной практике. Исследователи собрали данные о пациентах двух амбулаторных центров Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). Учреждения выполняют в Санкт-Петербурге функцию сортировочных центров: врачи осматривают пациентов с симптомами COVID-19 , проводят низкодозную компьютерную томографию легких и в зависимости от состояния и показателей — уровня кислорода в крови (сатурации), степени поражения легких — госпитализируют или отпускают под амбулаторное наблюдение.

Среди всех направленных на обследование пациентов с симптомами COVID-19 менее 10% завершили курс вакцинации — это меньше, чем доля вакцинированного населения Санкт-Петербурга. Данные косвенно свидетельствуют о том, что вакцинация снижает риск симптоматического течения болезни и, скорее всего, заражения, но чтобы рассчитать конкретные значения эффективности, нужны отдельные научные исследования. Также по результатам этого исследования сложно сделать вывод об эффективности других российских вакцин.

"Нам было крайне важно получить данные из независимого источника и попытаться сделать принятый во всем мире анализ, поскольку кампания по вакцинации в основном оперирует эмоциями, а не данными. Мы увидели, что даже если вакцина не защитила от инфицирования, она защитит от поражения легких любой тяжести и дыхательной недостаточности. Мы сможем использовать этот сильный аргумент в разговоре с теми, кто сомневается в пользе вакцинации", — говорит Артемий Охотин, соавтор исследования, врач-терапевт и кардиолог Тартусской больницы.

Третью волну пандемии в России вызвал Дельта вариант SARS-CoV-2. Мутации коронавируса снижают эффективность разработанных вакцин — шансов заразиться становится больше. При этом зарубежные данные показывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции и госпитализации. Отсутствие независимых исследований эффективности российских вакцин от COVID-19 — одна из причин недоверия к вакцинации.

Антон Барчук, соавтор исследования, ассоциированный профессор АО ”Полиметалл” по популяционным медицинским исследованиям, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге: "В работе мы оцениваем эффективность вакцинации в отношении госпитализации и поражения легких. Мы понимаем, что защита от COVID-19 не ограничивается этими исходами, но нужны дополнительные исследования, чтобы понять, насколько эффективна вакцинация в реальной практике. Чем больше будет таких публикаций, тем легче нам на конкретных данных показывать баланс пользы и вреда этой процедуры".

Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) в апреле-мае 2020 года открыл в двух своих отделениях первые в Санкт-Петербурге амбулаторные сортировочные центры компьютерной томографии (КТ) для диагностики пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Работающие в круглосуточном режиме центры, включенные Комитетом здравоохранения Санкт-Петербурга в маршрутизацию пациентов с подозрением на COVID-19, были организованы в первую очередь для приема скорых помощей и разгрузки приемных покоев городских стационаров. Выполнив свою задачу в первую волну пандемии, центры перешли на диагностику пациентов по направлениям поликлиник. Оба центра принимают до 500 пациентов в сутки, за 16 месяцев работы исследования в них прошли почти 140 тысяч человек.

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