ФОТО | Машина вылетела в кювет. Нетрезвый мужчина в салоне утверждает, что он - лишь пассажир

О том, что в кювете находится автомобиль, сообщил проезжавший мимо водитель. По предварительным данным, за рулем машины никого не было, а на месте пассажира сидел предположительно нетрезвый мужчина, который употреблял алкоголь. Полиции мужчина объяснил, что водитель аварийной машины ушел искать трактор.

Полиция сама вызвала буксир, и автомобиль увезли с места происшествия.

Водителя поблизости так и не обнаружили, никто с трактором на место ДТП не прибыл.

Всё свидетельствует о том, что находившийся в машине мужчина в момент ДТП сам находился за рулём. Поскольку свидетелей не было, то трудно доказать, что именно он в нетрезвом виде управлял машиной.

К счастью, никто в аварии не пострадал.