Центристская партия и Партия реформ выдвинули на пост президента Эстонии единого кандидата(55)
Правление Центристской партии сделало предложение поддержать кандидатуру Алара Кариса на пост президента
Правление Центристской партии в воскресенье порекомендовало совету уполномоченных поддержать в качестве кандидата на пост президента бывшего государственного контролера и ныне директора Эстонского национального музея Алара Кариса.
По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, оба кадидата – Тармо Соомере и Алар Карис являются достойными и сильными, имеющими сильные компетенции и знания, однако, кажется, что больше точек соприкосновения с Карисом. «Центристская партия изначально подчеркивала, что наша цель – выбрать для Эстонии нового президента в парламенте. Сегодня, после проведения ряда консультаций, мы пришли к заключению, что Алар Карис не только хороший кандидат, но он также может получить широкую поддержку среди депутатов парламента», - сказал Ратас.
По оценке Ратаса, большим плюсом Кариса является его обширный опыт: в науке, на посту госконтролера, а также знания, как функционирует государство. «Во время встреч кандидата с членами парламентской фракции ему был задан ряд принципиальных для Центристской партии вопросов. Карис и его ответы произвели должное впечатление – что он подходит на пост главы государства», - пояснил Ратас.
Ратас отметил, что выбрать президента в парламенте возможно, однако теперь это зависит и от парламентских партий. «То, что две самые крупные парламентские фракции нашли единого кандидата, безусловно, является первым и необходимым шагом, показывающим стремление к сотрудничеству. Это дает нам реальную возможность выбрать достойного президента. Я искренне надеюсь, что кандидатура Алара Кариса найдет поддержку и среди других парламентских партий, и мы сможем успешно выполнить возложенную на нас конституцией функцию», - сказал Ратас.
Ратас поблагодарил Тармо Соомере и Алара Кариса за согласие встретиться с партиями и готовность стать кандидатом в президенты, а также всех, с кем проводились консультации. «Это очень сложное и ответственное решение, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто был готов к обсуждению и поиску решения для того, чтобы найти для нашей страны лучшего президента», - подчеркнул Ратас.
Партия реформ также поддержала кандидатуру Кариса в президенты
Правление Партии реформ сегодня приняло решение утвердить Алара Кариса кандидатом от партии на президентских выборах.
"Алар Карис является достойным кандидатом на пост главы государства, который может получить поддержка всех представленных в Рийгикогу партий", - отметила председатель партии Кая Каллас.
Алар Карис на протяжении многих лет занимал видные должности: ректор Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета, государственный контролер, директор Эстонского национального музея.
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