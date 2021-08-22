Афганские уроки: почему США повторили ошибки СССР?

”Советский Союз и Америка по-настоящему не понимали [афганское] общество, они просто не пытались. Не то чтобы у нас обоих не было экспертов по Афганистану — они были, — говорит Кац. — Но люди во власти считали, что они понимают, что нужно делать”. В 2019 году Washington Post опубликовала материалы правительственного аудита войны в Афганистане, частью которого были интервью с военными, дипломатами и их советниками.

Как и Джонсон, он еще в 2014 году предупреждал, что Вашингтон идет по тому же пути, который привел к выводу советских войск и падению промосковского правительства.

В Вашингтоне не хотели изучать уроки советского поражения, соглашается в разговоре с Би-би-си Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона.

”Мы не строили политику на основе уроков, извлеченных из советского вторжения. Мы не провели работу над ошибками”, — считает Джонсон.

В предисловии к статье говорится, что авторы консультировали высокопоставленных американских чиновников. Никаких признаков того, что к ним прислушались, нет.

Они предупреждали, что боеспособность афганской армии вызывает сомнения, а инициативы национального примирения, которые спонсирует Вашингтон, воспринимаются как признак слабости и только укрепляют решительность талибов.

”Соединенные Штаты поставили марионетку [в кресло президента] и начали непопулярную трансформацию общества, точно так же, как сделал СССР более 30 лет назад”, — говорилось в статье 2011 года, написанной им в соавторстве с коллегой из Военного колледжа армии США.

Вернувшись из Кандагара, Джонсон писал, что США повторяют все ошибки советской оккупации и предсказал падение нового режима после вывода американских войск.

”Мы потерпели поражение, потому что мы никогда не понимали Афганистан”, — говорит в интервью Русской службе Би-би-си Томас Джонсон, профессор Высшей школы ВМФ США. В 2008-2009 годах он служил старшим советником командующего канадским контингентом в Афганистане.

Вашингтон проиграл талибам в информационной войне и не смог убедить своего союзника — Пакистан — прекратить поддержку ”Талибана” (запрещенная в России террористическая организация).

Но США годами игнорировали реальное положение дел, повторили все ошибки советской оккупации Афганистана и никогда не пытались понять культуру и обычаи страны, считают ведущие американские эксперты.

”У нас не было глубокого понимания Афганистана — мы не знали, что мы делаем. Чего мы пытались добиться? У нас не было ни малейшего представления о том, за что мы взялись”, — признавался в разговоре с аудиторами генерал Дуглас Луте, советник по Афганистану в администрациях Буша и Обамы.

От Кабульского королевства до марксизма и демократии

”Забудьте об истории, нам просто нужно создать институты наподобие наших и контролировать каждый шаг афганского режима”, — объясняет Кац образ мыслей в Вашингтоне.

”Они пытались установить марксизм, разумеется, они были обречены на провал. А вот мы — мы гораздо лучше”, — пародирует политиков Кац с горькой усмешкой.

Эксперт считает, что полная зависимость поддержанной американцами власти лишала их поддержки афганцев, а разница между номинальной идеологией просоветского и проамериканского правительств не играла важной роли в их судьбе.

Он цитирует книгу ”Рассказ о Кабульском королевстве”, написанную первым британским послом при кабульском дворе Маунтстюартом Эльфинстоном. Эльфинстон описывает общество, в котором все воюют со всеми, и единственное, что их может объединить, — борьба с иностранным захватчиком.

За прошедшее с тех пор время Британская империя, СССР и США по очереди проигнорировали этот факт: если афганцы готовы бороться против чего-то, то это против иностранной оккупации.

”Американцам очень сложно думать о себе как об оккупационной силе: ”Нет-нет, мы там, чтобы делать хорошие вещи, делать правильные вещи, и люди должны приветствовать это. А если нет — что с ними не так?” — иронизирует Кац.

Победа в городах, поражение в деревнях

Джонсон считает, что одним из ключевых провалов как советской, так и американской кампаний, был тот факт, что 75% афганцев живут в сельской местности, однако США, как и советские войска до них, в первую очередь брали под контроль города и игнорировали деревни. Он называет эту стратегию городоцентричной (city-centric).