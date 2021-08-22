БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Во всеэстонском ретро-пробеге "Москвичей" участвовали более полусотни машин: одна круче другой!

Ретро-пробег взял старт в Пярнумаа и завершился в Вильяндимаа , всего караван преодолел около 160 километров.

В районе 17 часов субботы "Москвичи" прибыли в Вильянди и были открыты для обзора на парковке у старого торгового центра.