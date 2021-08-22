22.08.2021, 12:07
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Во всеэстонском ретро-пробеге "Москвичей" участвовали более полусотни машин: одна круче другой!(4)
Вчера по инициативе Eesti Mosseklubi (клуб, объединяющий владельцев автомобилей марки "Москвич") состоялся ретро-заезд, в котором участвовали свыше 60 автомобилей.
Ретро-пробег взял старт в Пярнумаа и завершился в Вильяндимаа, всего караван преодолел около 160 километров.
В районе 17 часов субботы "Москвичи" прибыли в Вильянди и были открыты для обзора на парковке у старого торгового центра.