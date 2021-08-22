Поддержка частично оккупированной Украины в интересах Эстонии: начался рабочий визит Кальюлайд в Киев

”Поддержка частично оккупированной Украины в интересах Эстонии и всего Европейского союза. Крымская платформа позволяет фокусировать международное внимание на незаконной аннексии, увеличении военного присутствия России и отсутствии основным свобод”, — сказал советник главы государства по международным отношениям Лаури Куузинг, добавив, что мы должны запастись стратегическим терпением, как это происходило со многими западными государствами в отношении Эстонии на протяжении 50 лет.

Сегодня президент Кальюлайд встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины, экономического сотрудничества, а также отношений Украины с Европейским союзом.

Завтра утром глава Эстонского государства встретится с президентом Молдовы Майей Санду. Темой встречи станет сотрудничество с области развития отношений Молдовы с Европейским союзом. После этого президент Кальюлайд примет участие в первом саммите Крымской платформы.

Крымская платформа представляет собой созданный осенью 2020 года по инициативе президента Зеленского механизм по прекращению оккупации Крыма и реализации поддерживающих этот механизм действий. В саммите также примут участие президенты Финляндии, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши, глава парламента Швейцарии, премьер-министры Хорватии, Швеции и Румынии, а также министры иностранных дел нескольких стран.

После обеда в Киеве пройдет встреча глав государств Балтии и президента Польши, на которой будет обсуждаться положение на границе Беларуси и Европейского союза.

Во вторник президент Кальюлайд будет участвовать в торжественной церемонии по случаю 30-летия независимости Украины и в военном параде.

Глава государства вернется в Эстонию во вторник вечером.