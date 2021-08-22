ГРАФИКИ | За сутки выявили 101 новый случай заражения коронавирусом. Скончались два пациента

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была выявлена ​​у 39 человек. Из новых случаев заражения в Харьюмаа 28 приходятся на Таллинн. В Вильяндимаа 15, в Ярвамаа 11, Тартумаа 10, Пярнумаа 9, Ида-Вирумаа 4, Вырумаа 3, Рапламаа 2, Хийумаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа — по одному. В трех случаях данные инфицированного в регистре отсутствовали.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составила 281,3%, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составила 5,6%.

В течение дня в больницах было открыто 5 новых историй болезни с COVID-19 и 95 пациентов нуждаются в стационарном лечении. В настоящее время в госпитализации нуждаются 75 непривитых людей, что составляет 78,9% пациентов, инфицированных коронавирусом.

За сутки скончались два больных коронавирусом пациента: 60-летний мужчина и 79-летняя женщина.

В течение дня было введено 2808 доз вакцины, всего было вакцинировано 706 729 людям и 610 695 человек прошли полный курс вакцинации.

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