Не пропустите: сегодня на фестивале KopliFest отметят день народов

KopliFest в Коплиском парке Казе откроет в 12 часов захватывающим зрелищем канатоходец Яан Роозе. В 12.30 фестиваль продолжит сказочница и мультиинструменталист Полина Черкасова. Затем выступит удмуртский ансамбль „Оsmes” и в 13.30 Полина Черкасова расскажет музыкальные сказки на русском языке. С 14 до 16.30 часов программу фестиваля наполнят музыкально-танцевальной программой различные народные общества. На сцену выйдут ансамбль ”Крапива”, славянский танцевальный ансамбль „Горлица”, молдавский ансамбль „Bukuria”, ханильское музыкально-театральное общество из Ляэнемаа , вокальная студия „De Light”, ансамбль корейского фольклорного танца ”Ariran”, белорусский ансамбль ”Лянок”, кавказский танцевальный ансамбль „Terek”, нарвское чувашское общество ”Нарспи”, татарская вокальная студия ”Алтын”, ансамбль цыганских танцев ”Khamoro”, узбекский ансамбль ”Наргиза”, ансамбль ”Фокус”, ансамбль цыганских танцев ”Drago”, Teatr 316 с молодежной программой и лезгинский танцевальный ансамбль ”Лезгинка”. Программу в Коплиском парке Казе завершит в 17 часов фольклорный ансамбль ”Свята Ватра”.

”В этом году главной темой KopliFest стали культуры разных народов, и программу мы составили вместе с Международным объединением национально-культурных обществ ”Лира”. Гостей фестиваля ждет музыкально-танцевальная программа от представителей различный народный обществ”, — рассказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап . ”Фестиваль пройдет в разных уголках Копли, которые открыть для себя заново может быть интересно и местным. Например, одна из площадок фестиваля расположится во дворе Народного дома Копли, который после периода затишья снова становится местом проведения мероприятий”. Кроме танцев, песен и традиций, на KopliFest будут представлены и кухни разных народов, живущих в Пыхья-Таллинне. В районе проживают представители более 60 национальностей.

Пыхья-Таллиннский культурный фестиваль KopliFest состоится в воскресенье, 22 августа на четырех площадках: в Коплиском парке Казе, в Коплиском трамвайном депо, во дворе Пыхья-Таллиннского молодежного центра и во дворе Народного дома Копли . KopliFest и вместе с ним Коплиский парк Казе в 12 часов откроет захватывающим представлением канатоходец Яан Роозе. В 17 часов на сцену выйдет фольклорный ансамбль ”Свята Ватра”. Ведущий — Эркки Сарапуу.

Молодёжная площадка во дворе Пыхья-Таллиннского молодежного центра (Копли, 98) откроется в 12 часов, и интересных занятий хватит до 16 часов. На месте будет Спасательный департамент, а также Департамент полиции и погранохраны, который вместе с Bolt и Tuul проведет мастер-классы по безопасной езде на электросамокатах. На мастер-классе Транспортного департамента будет крутящаяся машина. Свои силы можно будет попробовать в мастер-классах MTÜ Vabadussport по паркуру и слэклайну. Также на месте будет Пыхья-Таллиннский молодёжный центр и молодежная группа Wise And Shine с мастер-классом с биоразлагаемые блестками. Также на молодежной площадке можно будет попробовать нарисовать граффити под руководством таллиннских мобильных молодежных работников. В парк для экстремальных видом спорта приглашаются любители экстремальной езды на самокатах, роликах и bmx-велосипедах.

Двор исторического Народного дома Копли на ул. Копли, 93 открыт 22 августа с 13 до 20 часов. В гости придет Ilma Pood из Каламая с презентацией и обсуждением ”Как начать жизнь без упаковки?”. Психолог Маргарита Керсон-Саулис из центра психологической помощи Argentum проведет творческий мастер-класс ”Игра в глину”, который будет проходить параллельно на эстонском и русском языках. С ароматерапией познакомит производитель природной косметики Botanic Garden. Мастер-классы пройдут с 13 до 16 часов. В 18 часов во дворе народного дома можно будет посмотреть фильм из программы кинофестиваля PõhjaKino ”Форпост”.

Коплиское трамвайное депо открыто для экскурсий с 12 до 14 часов, где желающие смогут проехать на трамвае через мойку. Поездки через мойку будут проходить каждые 15 минут. Во время поездки обязательно ношение маски.

Использованная на KopliFest одноразовая посуда будет повторно использована в виде компоста. Партнер KopliFesti 2021 — предприятие Mixpack OÜ, которое занимается дружелюбной для окружающей среды одноразовой посудой и позаботится о том, чтобы собранная в ходе фестиваля биоразлагаемая посуда стала компостом.

Главной ареной фестиваля станет Коплиский парк Казе, в котором велись работы в прошлом и этом году. В результате работ в парке площадью 7,2 га обустроена главная площадка, детские площадки, спортзал под открытым небом, скейт-парк и площадки для выгула собак

Организаторы просят приходить на фестиваль без машины и здоровыми. До площадок KopliFest ходят трамваи № 1 и № 2, автобус № 72 и автобус № 73.