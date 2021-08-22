Дожди в Таллинне приводят во многих районах к потопам: в чем причина и когда это прекратится?

Из-за сильнейшего наводнения в Европе погибло не менее 209 человек — 169 в Германии, 36 в Бельгии, один в Италии, один в Австрии, два в Румынии, и сотни человек пропали без вести. Серия наводнений случилась из-за того, что по причине сильных ливней несколько рек вышли из берегов. Сотни тысяч человек остались без электричества, повреждены коммуникации и жилые дома. В некоторых городах даже были зафиксированы перебои с питьевой водой. Масштабы катастрофы поистине ужасают.

В Эстонии подобного не случалось, у нас не было проливных дождей, из-за которых реки выходили бы из берегов. Но в Таллинне в разных районах случаются наводнения и при менее серьезных ливнях. Затопленными оказываются целые улицы, причем даже те, что были построены недавно. Проблема повторяется из года в год, и страшно даже подумать, что будет, если вдруг на нашу страну обрушится такой же циклон, как недавно был в Европе.

Улицы в воде

В столице есть несколько мест, которые в дождь постоянно затапливает. Это, например, шоссе Ярвевана, начало Лаагна теэ, улица Таммсааре, бульвар Сыпрузе, тоннель Юлемисте, Вильде и Рейди теэ… И в каждом районе найдутся еще улицы, жители которых в дождь сталкиваются с потопами.

”Улица Сипельга пролегает перпендикулярно бульвару Сыпрузе. И каждый раз, когда идут дожди, на бульваре Сыпрузе образуется река. Когда этот поток мчится по Сыпрузе, то он затекает и на соседние улицы. Между Сипельга и Сыпрузе нет никаких препятствий, поэтому вода затекает на Сипельга и затапливает ее полностью. В воде стоят дома, машины… Даже электрический щит оказывается наполовину затоплен. Что будет, если произойдет замыкание? А ведь достаточно было бы установить лежачего полицейского, чтобы на Сипельга не затекала вода! Жители жаловались в управу района, но безуспешно: как только идет дождь, на улице снова потоп”, — жалуется Евгений.