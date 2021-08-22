Для сдерживания талибов Великобритания обратится к Москве и Пекину

"Нам придется подключить страны, которые потенциально имеют сдерживающее влияние на "Талибан", такие как Россия и Китай, даже если это было бы для нас некомфортно", — заявил Рааб.

Кризис в отношениях Великобритании и России усугубился после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. С Пекином у Лондона разногласия из-за политики Китая в отношении Гонконга и преследования уйгуров.

По данным министерства обороны Великобритании, начиная с 13 августа при помощи британских военных из Кабула был эвакуирован 3821 человек. Среди них сотрудники посольства, британские граждане, а также афганцы, сотрудничавшие с британскими властями.

Тони Блэр раскритиковал уход из Афганистана

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что уход из Афганистана был "трагичным, опасным и ненужным". Блэр, который руководил страной в 2001 году, когда британские военные вошли в Афганистан, отметил, что решение о выводе войск было продиктовано "не великой стратегией, а политикой", пишет DW.

В Афганистане прошли первые переговоры по переходу власти

Между тем в субботу в Кабуле члены Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти провели первые официальные переговоры с лидерами радикального движения "Талибан". Об этом в Twitter сообщил член координационного совета и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

"Вместе с (бывшим президентом. — Ред.) Хамидом Карзаем мы приветствовали членов политического офиса, а также команду переговорщиков "Талибана". Мы обменялись мнениями по текущей политической ситуации, обсудили последние события и параметры всестороннего политического урегулирования для будущего страны", — написал Абдулла.