С розыгрышем призов: в воскресенье в Таллинне можно пройти вакцинацию без предварительной регистрации в шести школах(34)
22 августа вакцинация проходит:
Кесклинн: Таллиннская Реальная школа (б-р Эстония, 6)
В Ласнамяэ: Таллиннская Балтийская гимназия (Вормси, 3)
Таллиннская Лаагнаская Гимназия (Викерласе, 16)
Хааберсти: Таллиннская Гимназия Ярвеотса (Ярвеотса теэ, 31).
Мустамяэ: Таллиннская 32-ая Средняя школа (Кийли, 10)
Пыхья-Таллинн: Гимназия Пельгулинна (Мулла, 7)
Вакцинация является добровольной, и родители учащихся младше 18 лет должны предоставить согласие родителя на вакцинацию. Для этого доступны следующие варианты:
- родитель регистрирует учащегося младше 18 лет на сайте www.digilugu.ee или по телефону 1247;
- родитель приходит на вакцинацию вместе с ребенком;
- родитель дает ребенку подписанное согласие;
- родитель отправляет подписанное согласие на адрес электронной почты школьной медсестры своего ребенка. Контакты школьных медсестер: www.kooliode.ee/koolid-ja-koolioed/ Форму согласия родителей можно скачать здесь. Приезжая на вакцинацию, необходимо взять с собой ИД-карту.
Для вакцинации используется вакцина Pfizer / BioNTech Comirnaty. В дни вакцинации в таллиннских школах услуги здравоохранения оказывают: Ида-Таллиннская Центральная больница, Ляэне-Таллиннская Центральная больница, Таллиннская скорая помощь и ЦУ Tallinna Koolitervishoid.
Наряду с 30-ю устройствами iPad, призовой фонд акции по вакцинированию в школах включает 25 круизов в Стокгольм на четверых, 500 пятичасовых морских круизов на двоих и 100 посещений Tallink SPA для всей семьи от компании Tallink. Также в качестве призов предусмотрено множество подарочных билетов: 400 билетов в Super Skypark и 100 билетов на колесо обозрения от Super Skypark, 500 семейных билетов в Эстонский национальный музей, 100 подарочных билетов в национальную оперу ”Эстония”, 100 подарочных билетов на двоих от Русского театра, 30 билетов в кино от Forum Cinemas, 1520 билетов в Таллиннский зоопарк и 1000 подарочных билетов на двоих в Таллиннский ботанический сад. Помимо этого, будут разыгрываться 2000 подарочных карт в бассейны, спортивные центры и музеи. Также призовой фонд включает различные подарочные карты: 70 подарочных карт Rademar номиналом 10 евро, 100 подарочных карт Maxima номиналом 10 евро и 150 подарочных карт Südameapteek номиналом 5 евро. Помимо этого, будут разыгрываться бутылки для воды, внешние аккумуляторы и зарядные устройства. Вдобавок к этому спонсоры акции подготовили в качестве призов 500 подарочных карт Burger King от Tallink и Burger King, а также 500 хот-догов и 1000 напитков K Freeze (L-размер) от Circle K. Всех горожан, получивших прививку в рамках акции по вакцинированию в школах, угостят мороженым от Premia или конфетой от Kalev.