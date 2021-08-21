21.08.2021, 22:02
В воскресенье возможны грозы
Foto: Jaanus Lensment
В ночь на воскресенье ожидается небольшая и переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, пишет rus.err.ee.
Ветер западных направлений, от 3 до 9, на побережье порывами 13 метров в секунду, передала прогноз метеорологов "Актуальная камера". Температура воздуха – от 6 до 11, на побережье – до 15 градусов.
Днем будет облачно и по-прежнему дождливо, местами возможны грозы. К вечеру вероятность осадков уменьшится. Температура воздуха – от 14 до 18 градусов.