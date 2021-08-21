В Москве задержали девять журналистов, выступавших в поддержку "Дождя" и "Важных историй"

В Москве полиция задержала целый ряд журналистов на акции против присвоения СМИ статуса "иностранных агентов". Одиночные пикеты проводились в субботу, 21 августа, возле здания ФСБ на Лубянке. По данным "Дождя", было задержано девять человек.

Были задержаны, в частности, участвовавшие в них корреспондентка издания The Bell Юлия Старостина, создательница подкаста "Норм" Дарья Черкутдинова, журналистка телеканала "Дождь", невеста арестованного Ивана Сафронова Ксения Миронова, бывшая журналистка издания "Проект" Софья Гройсман, главный редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев, сотрудник RT Илья Васюнин, журналист Андрей Бабицкий, журналистка издания "Такие дела" Лариса Жукова и другие.

Правозащитница Марина Литвинович в одиночном пикете. Фото нашего корреспондента pic.twitter.com/F1L9Vw46CK — DW на русском (@dw_russian) August 21, 2021

Ненадолго силовики задержали также журналиста Александра Горохова, который всего несколько секунд успел простоять, держа в руках плакат "Свободная журналистика, а не вот это вот все". Его не стали заводить в автозак и отпустили, предупредив о штрафе. У медиа-специалиста Александра Музалевского потребовали убрать плакат с надписью "Мы Дождь под ногами майора", потому что у него не оказалось заверенной копии паспорта.

Полицейские фотографируют паспорта пикетчиков. Некоторых из них обвинили в несоблюдении требуемой при проведении одиночных пикетов дистанции в 50 метров.

По информации "Дождя", задержанных журналистов отправили в ОВД "Мещанский".

Накануне Минюст РФ внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ, выполняющих функции "иноагентов".

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