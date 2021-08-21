Lemon Gym: государство нас обмануло, пообещав поддержку, если мы откроемся в Латвии только для привитых

По его словам, 14 июня, когда спортивным клубам разрешили работать, если будут ходить только привитые и переболевшие, государство обещало поддержать спортивные клубы, и это была одна из причин, почему пять и шести тренажерных залов сети открылось. Однако в июле Минэкономики заявило, что больше не планируется поддерживать отрасль, потому что спортклубам разрешили работать.

"Но проблема в том, что 72% абонементов заморожены. Клиенты не готовы заниматься спортом, если необходим ковид-сертификат. Мы обманулись — поверили обещаниям и не получили ничего", — подчеркнул он.

По его словам, дальнейшую работу спортивных клубов сложно прогнозировать — всё зависит от решения правительство. Беляков надеется, что можно будет изменить систему и установить максимальное количество людей в зале — вне зависимости от наличия сертификата. "Всё, что мы хотим, это чтобы государство поняло, что в фитнес-клубах безопасно, потому что каждый клиент регистрируется, и можно установить максимальное число человек, потому что клиенты входят по отпечатку пальца", — объяснил он