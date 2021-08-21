За рубежом
21.08.2021, 20:45

Lemon Gym: государство нас обмануло, пообещав поддержку, если мы откроемся в Латвии только для привитых

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Screenshot YouTube
Фитнес-клубы не получают от правительства Латвии обещанной поддержки, заявил агентству LЕТА представитель сети Lemon Gym Евгений Беляков, сообщает RusDelfi.lv.

По его словам, 14 июня, когда спортивным клубам разрешили работать, если будут ходить только привитые и переболевшие, государство обещало поддержать спортивные клубы, и это была одна из причин, почему пять и шести тренажерных залов сети открылось. Однако в июле Минэкономики заявило, что больше не планируется поддерживать отрасль, потому что спортклубам разрешили работать.

"Но проблема в том, что 72% абонементов заморожены. Клиенты не готовы заниматься спортом, если необходим ковид-сертификат. Мы обманулись — поверили обещаниям и не получили ничего", — подчеркнул он.

По его словам, дальнейшую работу спортивных клубов сложно прогнозировать — всё зависит от решения правительство. Беляков надеется, что можно будет изменить систему и установить максимальное количество людей в зале — вне зависимости от наличия сертификата. "Всё, что мы хотим, это чтобы государство поняло, что в фитнес-клубах безопасно, потому что каждый клиент регистрируется, и можно установить максимальное число человек, потому что клиенты входят по отпечатку пальца", — объяснил он

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