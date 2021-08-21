Несколько тысяч домов подтопило на Кубани

В частности, в Темрюкском районе подтоплены дома в 14 населенных пунктах. "На утро субботы общее количество подтопленных домовладений — 2 541, вода откачана из 1 922. Вода зашла в 996 домов, из 977 воду уже откачали. 77 домов имеют разрушения", — говорится в сообщении и уточняется, что всего обследовано 6 382 дома.

В Анапе обследовали 1 394 дома, сегодня осмотрят еще 237 домов. В Новороссийске обследовали свыше 800 домов. В Славянске-на-Кубани остаются подтопленными 52 придомовых территории и 13 домов.

Отмечается, что для откачки воды на пострадавших территориях задействованы все силы и средства. Так, в Темрюкском районе, где с 12 августа выпало до 615 мм осадков, к ликвидации последствий стихии привлечены порядка 400 человек, задействованы 55 мотопомп и 40 единиц инженерной техники.

В этом районе продолжают работать 20 комиссий по обследованию и оценке ущерба имущества граждан. Дополнительно развернут оперштаб в поселке Кучугуры для приема заявлений и принятия оперативных мер реагирования.

Пункты временного размещения в районе свернуты. Электро- и водоснабжение осуществляются в штатном режиме.

В Славянском районе, где с 10 августа выпало 205 мм осадков, последствия разгула стихии устраняют более 300 человек. Задействованы 89 единиц техники, в том числе 35 стационарных насосных станций. В одном пункте временного размещения в Славянске-на-Кубани остаются 19 человек, включая шесть детей.

В Анапе и Новороссийске продолжают убирать нанесенный мусор, ветки и камни, откачивать воду из подвалов и дворов частных домов.

21 августа снова был сильный дождь в Виноградном сельском округе — там люди пережили уже третью волну подтоплений.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков и последовавших за ними подтоплений режим ЧС ввели в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.