Прощайте, доктор! Пошаговая инструкция: как сменить семейного врача?(6)
”Меня не устраивает мой семейный врач, — жалуется Владимир Петрович (75) из Таллинна. — До нее не дозвониться, а если я заболел и хочу прийти на визит, то первое свободное время — через две недели. Так я через две недели уже выздоровею! Направления к врачам-специалистам она не дает и на все жалобы отвечает: ”Ну, а что вы хотите? В вашем возрасте это нормально!” Все мои знакомые ахают, когда я им это рассказываю. И я понимаю, что у других-то — хорошие доктора: можно попасть хоть на следующий день, рецепты выписывают и продлевают по телефону и направления дают охотно”.
Владимир Петрович говорит, что пытался врача поменять. Спрашивал у знакомых, как зовут их семейных докторов, и ходил в те центры, где они работают, чтобы написать заявления.
”Но даже заявления написать мне не дали, — жалуется пенсионер. — Женщины в регистратуре сказали, что у этих врачей уже и так слишком много пациентов, и новых они не берут. Сказали смотреть в интернете, у каких врачей еще есть места. А я не умею, да и компьютера нет. Может быть, вы подскажете и поможете?”
Конечно, редакция ”МК-Эстонии” всегда старается помочь своим читателям. И в этот раз специально для Владимира Петровича и других, кто не может, не умеет или не любит смотреть в интернете, мы выяснили, у каких семейных врачей еще есть в списке свободные места и кто готов принять новых пациентов.
Важные нюансы
В Департаменте здоровья, который и курирует тему смены семейного врача, разъясняют: любой человек может поменять своего доктора на другого в любой момент и без объяснения причин.
”Смена врача происходит на основании письменного заявления, — говорят в департаменте. — Это заявление пациент должен подать тому врачу, пациентом которого он хочет стать”.
Но при этом у каждого врача есть свой район обслуживания, и он обычно не принимает пациентов не из своего ”ареала”. Пациент должен быть зарегистрирован в данном районе, а у семейного доктора при этом в списке не должно быть больше 1600 пациентов (в некоторых случаях — больше 2000–2400 пациентов).
У человека будет больше шансов попасть в список желаемого семейного доктора, если в нем уже числится кто-нибудь из членов его семьи.
Новорожденного же автоматически регистрируют в список того семейного доктора, к которому ходит его мама.
Если же при смене врача возникли проблемы, то можно позвонить по телефону 5594 1136 или 5594 1139. Звонить можно по понедельникам и средам с 9.00 до 12.00. Консультанты Департамента здоровья говорят и по-русски и помогут вам решить проблему, возникшую в процессе смены семейного врача. Можно также позвонить по телефону 6696630 (Больничная касса).
1. Ознакомьтесь со списком семейных докторов, у которых еще есть свободные места.
2. Выберите того, кто находится рядом с вашим местом жительства (согласно Регистру народонаселения).
3. Заполните заявление о смене доктора. Это можно сделать одним из следующих способов:
a) можно скачать бланк в интернете (заходите на сайт www.terviseamet.ee и далее выбираете наверху язык, нажимаете на раздел ”Здравоохранение” и ”Выбор и смена семейного врача”, справа будет ссылка на бланк), распечатать, заполнить и отправить по обычной почте в центр семейных врачей, где работает тот врач, к которому в список вы хотите попасть;
б) скачать бланк в интернете, заполнить его на компьютере, подписать дигитально и отправить по электронной почте;
в) заполнить на месте в центре семейных врачей. Если вам сложно передвигаться, сначала позвоните в центр семейных врачей, где работает тот доктор, в список к которому вы хотите попасть, и узнайте, принимает ли он еще новых пациентов. Может быть, можно договориться о времени, когда вы подойдете, чтобы заполнить заявление на зачисление вас в список.
4. Ждите. В течение семи дней с момента подачи заявления семейный врач вас проинформирует в письменной форме о своем решении. В случае отказа он должен также указать причину. Доктор может отказать, если в его списке уже больше 2000 пациентов (в некоторых случаях — если больше 2400 пациентов) или если вы, согласно данным Регистра народонаселения, не относитесь к территории, которую он обслуживает.
5. Помните: если вам нужна помощь семейного врача, то вам ее должны оказать в первый же день после подачи заявления о приеме в список. Но как пациента данного семейного доктора вас внесут в базы данных только с первого дня следующего календарного месяца.
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