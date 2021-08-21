Прощайте, доктор! Пошаговая инструкция: как сменить семейного врача?

”Меня не устраивает мой семейный врач, — жалуется Владимир Петрович (75) из Таллинна. — До нее не дозвониться, а если я заболел и хочу прийти на визит, то первое свободное время — через две недели. Так я через две недели уже выздоровею! Направления к врачам-специалистам она не дает и на все жалобы отвечает: ”Ну, а что вы хотите? В вашем возрасте это нормально!” Все мои знакомые ахают, когда я им это рассказываю. И я понимаю, что у других-то — хорошие доктора: можно попасть хоть на следующий день, рецепты выписывают и продлевают по телефону и направления дают охотно”.

Владимир Петрович говорит, что пытался врача поменять. Спрашивал у знакомых, как зовут их семейных докторов, и ходил в те центры, где они работают, чтобы написать заявления.

”Но даже заявления написать мне не дали, — жалуется пенсионер. — Женщины в регистратуре сказали, что у этих врачей уже и так слишком много пациентов, и новых они не берут. Сказали смотреть в интернете, у каких врачей еще есть места. А я не умею, да и компьютера нет. Может быть, вы подскажете и поможете?”

Конечно, редакция ”МК-Эстонии” всегда старается помочь своим читателям. И в этот раз специально для Владимира Петровича и других, кто не может, не умеет или не любит смотреть в интернете, мы выяснили, у каких семейных врачей еще есть в списке свободные места и кто готов принять новых пациентов.

Важные нюансы

В Департаменте здоровья, который и курирует тему смены семейного врача, разъясняют: любой человек может поменять своего доктора на другого в любой момент и без объяснения причин.

”Смена врача происходит на основании письменного заявления, — говорят в департаменте. — Это заявление пациент должен подать тому врачу, пациентом которого он хочет стать”.