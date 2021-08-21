ФОТО и ВИДЕО Delfi | Вакцинация с розыгрышем призов. В гимназии Ляэнемере за первые полтора часа привились 40 человек

Директор гимназии Ляэнемере Денис Преснецов говорит, что по состоянию на 11:30 утра (спустя полтора часа после открытия вакцинационного пункта в стенах школы) прививку от коронавируса получили порядка 40 человек.

По его словам, на вакцинацию приходят как ученики школы вместе со своими родителями, так и местные жители.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отмечает, что школы — это всегда место общественной жизни, поэтому вакцинационные пункты было решено открыть именно в них.

“Сейчас в школы постепенно возвращается жизнь после летнего перерыва, после летних каникул. Для школьников, а именно на них мы в первую очередь направляем эту кампанию, это своя территория. Как говорят: школа второй дом. В привычной обстановке приятнее проводить эту акцию и удобно. Школа расположена всегда на пересечении самых разных дорог, то есть это тоже такие узлы в определённой степени. И мне кажется, что людям как раз сподручнее приходить именно в здание школы”, — комментирует Белобровцев.

Сегодня и завтра вакцинироваться можно в шести школах Таллинна. На этих выходных с 10 до 20 часов прививку от коронавируса можно получить в Кесклинне — в Таллиннской реальной школе (Эстония пст, 6), в Ласнамяэ — в Таллиннской ляэнемереской гимназии (ул. Вормси, 3) и Лаагнаской гимназии (ул. Викерлазе, 16), в Хааберсти — в Таллиннской гимназии Ярвеотса (Ярвеотса теэ, 31), в Мустамяэ — в Таллиннской 32-й средней школе (ул. Кийли, 10) и в Пыхья-Таллинне — в гимназии Пельгулинна (ул. Мулла, 7).

Горожане, получившие прививку в рамках кампании, будут участвовать в розыгрыше призов. В качестве главных призов будут разыгрываться 30 устройств iPad.

Все школы города Таллинна отправили ученикам и родителям оповещения и формы для родительского согласия. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Решение о вакцинации — добровольное.

Бланк родительского согласия можно также скачать на сайте города.

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