21.08.2021, 16:36
В граничащей с Эстонией Псковской области погибли два человека при пожаре в гостевом доме(15)
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На месте возгорания в гостевом доме в Псковской области обнаружены тела двоих погибших, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Работы по разбору завалов продолжаются, предположительно, под ними может находиться еще один человек", — сказали в ведомстве.
Сообщение о возгорании в гостевом доме в деревне Подборовье-1 поступило спасателям в 3:23 субботы.
"К прибытию пожарных дом уже горел открытым пламенем. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропечи в сауне", — отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, в результате пожара один пострадавший был госпитализирован. Начата доследственная проверка.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.