В граничащей с Эстонией Псковской области погибли два человека при пожаре в гостевом доме

"Работы по разбору завалов продолжаются, предположительно, под ними может находиться еще один человек", — сказали в ведомстве.

Сообщение о возгорании в гостевом доме в деревне Подборовье-1 поступило спасателям в 3:23 субботы.

"К прибытию пожарных дом уже горел открытым пламенем. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропечи в сауне", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в результате пожара один пострадавший был госпитализирован. Начата доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.