Литовская армия начала эвакуацию афганцев из Кабула

Вооруженные силы Литвы начали вывоз афганцев, которые помогали литовцам, из столицы страны Кабула, говорится в сообщении для прессы.

"В конце туннеля есть небольшой огонек. Сценарий эвакуации, наконец, приобрел определенные черты”, — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литовское национальное вещание сообщает, что вчера после интенсивных переговоров и встреч с партнерами операция по эвакуации была официально подтверждена. Группа литовских солдат отправится в Кабул для завершения миссии.

Первые шесть человек, в том числе водитель, работавший в представительстве ЕС в Кабуле, и его семья прибыли вчера, согласно сообщению Министерства обороны Литвы. Сегодня заместитель министра обороны Арнольдас Пранцкявичюс выразил благодарность в своем Twitter за успешную операцию Испании, посольству Литвы в Мадриде и Вооруженным силам Литвы.

Yesterday 6-member Afghan family from 🇪🇺#EU Delegation in #Kabul safely arrived in #Lithuania. We are very grateful to our Spanish colleagues, our Embassy in Madrid & our LT armed forces for ensuring this successful operation. @JuanGBarba @LPuisyteB @Lithuanian_MoD @LithuaniaMFA https://t.co/0ltnHEe8oJ — Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) August 21, 2021