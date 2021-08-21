"Крымская платформа": чего хочет Зеленский и почему на саммит не пригласили Россию?

Зеленский взялся за дело предметнее. В марте 2020 года активизация темы Крыма в государственной политике стала одним из ключевых его требований к новоназначенному министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. А тот вспомнил о наработках Эмине Джапаровой, крымской татарки, бывшей журналистки, которая после аннексии Крыма в 2014 году работала в министерстве информационной политики.

Официальный Киев предпринимал попытки создать какую-то площадку для обсуждения ситуации аннексированного полуострова еще при президентстве Петра Порошенко. В 2016 году он анонсировал запуск формата "Женева плюс", который должен был заниматься именно этим вопросом. Однако та инициатива была неоднозначно воспринята даже в среде украинских наблюдателей, и в конце концов проект так и не был воплощен.

Для Зеленского, говорят собеседники Би-би-си, такая позиция его российского визави стала толчком для того, чтобы, вернувшись в Киев, дать указание вернуть крымскую тему в число приоритетов государственной политики. А то, получается, Донбасс обсуждают и в минском формате, и в нормандском, а о Крыме не говорят нигде и никогда.

Однако тогда попытки Киева поговорить на эту тему с Москвой успехом не увенчались. Вполне прогнозируемо: Россия не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма для нее закрыт и обсуждать его с кем-либо в каком-либо контексте она не собирается.

Пристальное внимание на тему Крыма Владимир Зеленский решил обратить после своей первой и единственной встречи с Владимиром Путиным в декабре 2019 года, говорит собеседник Би-би-си во фракции "Слуга народа". Тогда, готовясь к поезде на саммит в Париж, украинский президент заявлял, что на переговорах с Путиным поднимет вопрос статуса аннексированного в 2014 году полуострова.

Би-би-си разбиралась, кто и почему примет участие в саммите "Крымской платформы", почему Россию туда сначала приглашали, а потом нет и что будет с этой "платформой" дальше.

В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика "возвращения" Крыма и Севастополя. В Москве — называют "русофобским шабашем" и угрозой территориальной целостности России.

Например, организованные визиты парламентариев из разных стран на границу с Крымом. "Ведь это очень приземляет: на дворе XXI век, центр Европы, а тут оккупированная земля и люди, которые вынуждены пользоваться КПВВ (контрольными пунктами въезда и выезда на границе Херсонской области и Крыма — Би-би-си)", — говорит депутат Верховной Рады Евгения Кравчук, которая с десятком членов Парламентской ассамблеи Совета Европы планирует провести на одном из таких КПВВ целый день 25 августа.

Речь идет, к примеру, о принципах непризнания принадлежности Крыма России, об усилении санкций против нее, о защите прав человека в Крыму, обеспечении безопасности в Азовско-Черноморском регионе или о "преодолении негативных экономических и экологических последствий оккупации".

"Крымскую платформу" ее творцы называют "консультативно-коммуникационным механизмом". Эмине Джапарова объясняет: после запуска "платформа" будет действовать как целый комплекс мероприятий на различных уровнях, которые будут объединены целями, прописанными в "Крымской декларации" — документе, который планируют принять на саммите.

Во-первых, очередная волна коронавируса делала проблематичным проведение саммита, на который физически прибыли бы главы государств-участниц инициативы. Во-вторых, решили совместить старт "платформы" с празднованием 30-летия независимости Украины, которое приходится на 24 августа. К тому же у организаторов оставалось больше времени на подготовку.

Изначально запустить "Крымскую платформу" планировали в мае этого года — под годовщину депортации крымских татар в 1944 году. Но в итоге торжественное открытие решили перенести на август.

При Зеленском, говорит Би-би-си Эмине Джапарова, возникло чувство, что у власти есть политическая воля для реализации ее задумок. Джапарова получила кресло первого заместителя министра иностранных дел Украины и стала локомотивом инициативы своего авторства.

Идею создания площадки, которая работала бы с крымской темой на разных уровнях и открылась бы масштабным представительским саммитом, Эмине Джапарова предлагала украинской власти еще весной 2019 года. Однако тогда эта тема никого не заинтересовала — вполне вероятно, что в разгар президентской избирательной кампании всем было банально не до того.

Собеседники Би-би-си в украинской власти говорят, что тогда, год назад, осторожно прогнозировали список участников мероприятия в примерно два десятка государств. Поэтому итоговый результат, озвученный главой МИД Дмитрием Кулебой в четверг, — 44 делегации плюс сама Украина — в Киеве оценивают вполне оптимистично.

Еще в прошлом году украинский МИД начал рассылать приглашения на саммит "Крымской платформы" в разные столицы мира. Ориентировались в первую очередь на те страны, которые голосовали за резолюции генассамблеи ООН, признающие Крым территорией Украины.

Владимир Зеленский говорит о предназначении "Крымской платформы" метафорично: "Что можно сделать (с темой Крыма — Би-би-си)? Нужно бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до "Крымской платформы", не было этого колокола, а вот люди и руки были и есть. Но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме постов в "Фейсбуке": "Наш Крым жаль, но мы вернемся"? Поэтому теперь будет "Крымская платформа", которая каждую крымскую тему будет делать обостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я сказал".

Однако главную цель инициатива уже, по сути, выполнила, говорят ее творцы: она вернула тему Крыма в информационное поле.

"Мы же знаем, что в Крыму нет нормальной медицины. Люди оттуда ездят лечиться или в Краснодар, или в Москву, а "с материка" (с материковой части Украины — Би-би-си) чаще всего просят привезти именно лекарства", — говорит Эмине Джапарова.

Это экспертные мероприятия — например, круглые столы и конференции. В рамках "крымской платформы" уже начало действовать сообщество в две сотни экспертов из 33 стран. Планируется, что они будут поставлять политикам и обществам своих государств исследования, комментарии и аналитику на крымскую тематику, постоянно актуализируя эту тему.

"Мы очень благодарны нашим друзьям, которые с самого начала заявили, что они будут принимать участие в саммите, — говорит Би-би-си источник в украинском правительстве, причастный к организации саммита, но не уполномоченный комментировать эту тему. — Потом, после того как стало понятно, что представительство будет действительно широким, всем стало понятно, что их отсутствие будет заметно, и государства начали заявлять о своем участии в "платформе" активнее".

"Знаете, в детстве на день рождения приглашаешь, и тебе говорят: а кто еще будет? Есть довольно много стран, ориентирующихся на США, и они ждут, когда США подтвердят", — полушутя говорил в мае этого года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Вопросов к творцам инициативы действительно было немало. Однако, говорит Эмине Джапарова, в конечном итоге международные партнеры Украины отдали Киеву должное: "Мы услышали от них буквально: наконец-то мы видим от вас проактивные вещи. Наконец-то не вы от нас чего-то ждете, а сами инициировали новый формат".

После того как Штаты все-таки подтвердили свое участие в "Крымской платформе", одной из главных интриг стало то, кто именно приедет в Киев из Вашингтона — поговаривали, что это может быть даже сам Джо Байден.

Источники Би-би-си в дипломатических кругах утверждали, что некоторые страны-участницы саммита ставили уровень своей делегации в Киеве в зависимость от того, кто будет на нем представителем Америки. Например, говорил собеседник Би-би-си, если бы в Киев приехал Джо Байден, то Турцию на саммите с большой вероятностью представлял бы сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, а не глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В результате от Штатов на "платформу" приедет министр транспорта Пит Буттиджич. Критики утверждают, что это едва ли не второразрядный чиновник, который прибудет в Киев "для галочки". Но многие представители украинской власти называют Буттиджича восходящей звездой Демократической партии, любимчиком Байдена и без пяти минут следующим президентом.