В Финляндии суд приговорил мужчину к лишению свободы за угрозы и клевету в адрес иммигрантов в Facebook

Мужчина писал об убийстве детей иммигрантов в сети Facebook в январе 2019 года. Комментарии были частью беседы на публичной странице другого человека.

В своем сообщении мужчина также выразил надежду, что насилие прогонит иммигрантов из Финляндии.

Помимо угрозы, мужчина оклеветал иммигрантов ложными утверждениями.

Решение суда носит исключительный характер, поскольку вынесенный приговор оказался строже, чем требовало обвинение.

Вместо штрафа, которого требовал прокурор, суд приговорил мужчину к тюремному заключению.

По данным Статистического центра, за разжигание межнациональной розни назначается штраф примерно в 93 % случаев. Обычно он составляет от 30 до 50 поденных штрафов.