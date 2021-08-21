Если талибы узнают, убьют на месте. Каково сейчас быть геем в Афганистане

Если бы кто-то донес, что он гей, его бы арестовали и судили.

Теперь его просто убьют.

"Немедленно и не сходя с места", — уточнил он в интервью Би-би-си.

Талибан придерживается радикально консервативной трактовки шариата. Согласно ей, гомосексуальность карается смертью.

Талибы обещали допустить в правительство женщин и разрешить девочкам учиться (хотя и этим обещаниям не все в мире склонны доверять), но в вопросах, связанных с ЛГБТИК, ни на какой компромисс не идут.

Во время предыдущего правления талибов Абдул еще не родился и знал о них только со слов родителей и старших..

"Я также смотрел кое-какие фильмы, а теперь вот сам оказался в таком кино", — говорит он.

"В городе была жизнь"

На этой неделе Абдул должен был сдавать выпускные экзамены в университете, обедать с приятелями и навестить своего бойфренда, с которым познакомился в плавательном бассейне три года назад. Вместо этого он четвертый день подряд сидит дома, глядя в окно на вооруженных талибов.

"Стоит мне увидеть их, меня в дрожь бросает, — признается он.- Они убивают мирных жителей. Я не уверен, что смогу открыть рот в их присутствии".

Молодой человек вынужден скрываться не только от властей, но и от друзей и родных.

"Если бы моя семья узнала, они бы меня избили, а может, и убили", — говорит Абдул.

Но это не мешало ему наслаждаться жизнью в центре города.

"Я отлично учился, — рассказывает он. — В городе была жизнь, по улицам гуляли толпы".

Все это исчезло за какую-то неделю.

"Для нас теперь нет будущего, — говорит Абдул. — Я не думаю, что мне удастся завершить образование. Я потерял связь с друзьями и не знаю, в порядке ли они. Мой партнер застрял со своей семьей в другом городе. Я не могу поехать к нему, он не может приехать сюда".

Мысли о самоубийстве

Отец Абдула, госслужащий, прячется. Знакомые Абдулу женщины и девушки предпочитают на всякий случай не выходить из дома — мало ли что талибам не понравится. А если рискуют выбраться, то в сопровождении мужчины.