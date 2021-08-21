10 вопросов о декларировании посылок

Товар, отправляемый из Эстонии в не входящее в Европейский союз государство (т. е. в третью страну) посредством лица, оказывающего почтовую и курьерскую услугу, как правило, необходимо задекларировать, если стоимость отправления превышает 1000 евро или его вес превышает 1000 кг либо на товар установлено требование по представлению специального разрешения. Исключением является товар, который отправляется в третью страну на ремонт (в том числе и на гарантийный ремонт) — этот товар всегда необходимо декларировать.

Ходатайство о признании таможенной декларации недействительной можно представить в электронной среде e-MTA посредством системы обработки таможенных деклараций Complex. Для этого войдите в e-MTA, выберите ”Таможня” в меню слева, затем выберите в разделе ”Таможенные декларации” пункт ”Таможенная декларация (Complex)”, нажмите на вкладку ”Esitatud deklaratsioonid” (”Представленные декларации”), нажмите на иконку лупы в конце строки декларации и выберите на странице ”Deklaratsiooni ajalugu” (”История декларации”) опцию ”Tühistamistaotlused” (”Ходатайства об аннулировании”) .

Да, при возврате товара необходимо подать заявление об отмене декларации (в случае возврата товара целиком). Заявка обрабатывается, и все налоги (налог с оборота и пошлины) возвращаются. Однако в случае, если возвращается только часть задекларированных товаров, необходимо подать запрос на исправление. Таким образом будут возвращены все налоги только на те товары, которые отправляются назад. Если вы совершили покупку на торговой платформе, имеющей номер IOSS*, вы можете запросить у продавца возврат налога при возврате товара.

1. Если товар, который оказался с браком или не подошел, нужно вернуть отправителю за пределы ЕС, возвращаются ли оплаченный налог и пошлина?

4. Я сделал растаможку, на сайте MTA появилась надпись vabastatud. Я сразу могу идти забирать посылку или надо ждать от департамента или от Omniva сообщения?

Количество посылок, требующих декларирования, очень велико, и освобожденные таможней отправления отделяются от посылок, которые ожидают таможенных процедур. Поскольку это длительный процесс, доставка в место получения может занять несколько больше времени, чем обычно.

В настоящее время мы доставляем выпущенные таможней посылки к месту выдачи обычно в течение пяти рабочих дней — независимо от того, уполномочил ли получатель Omniva декларировать свою посылку или сам заполнил электронную декларацию в системе самообслуживания Налогово-таможенного департамента. Если посылка прибудет в почтовое отделение или посылочный автомат, мы уведомим клиента по SMS или электронной почте.

3. Почему посылку долго не доставляют после того, как ее выпустила таможня?

продавца. Это всего лишь один пример. В законе есть длинный список случаев, когда предоставляющая услугу платформы компания берет на себя такое обязательство.

Все зависит от продавца, то есть от компании, которая занимается продажей на платформе Aliexpress . Например, в случае компании, расположенной за пределами ЕС, которая не имеет месторасположения или постоянного действующего представительства в ЕС, налог на добавленную стоимость будет начислен, даже если посылка конечному потребителю в ЕС, например, идет из Франции. Это связано с тем, что с первой сделки Aliexpress превращается в поставщика и должен налог с оборота от всех сделок собирать и оплачивать за первичного

2. Почему бывает, что товар, который был куплен на Aliexpress и отправлен со склада в ЕС, все равно облагается налогом?

Новый товар, который отправлен вместо возвращенного товара, необходимо задекларировать для его выпуска в свободное обращение, а также оплатить налоги, подлежащие оплате при импорте.

Отвечает руководитель международного сегмента Omniva Марита Мяги:

Чтобы получить посылку, вы должны дождаться SMS или электронного письма о том, что посылка доставлена в почтовое отделение или посылочный автомат. Нет необходимости уведомлять Omniva о выдаче посылки, даже если вы сами заполняли декларацию на посылку в самообслуживании MTA.

5. Крупные китайские торговые платформы теперь включают налог с оборота в стоимость товара. Может ли потом на таможне возникнуть сомнение, что налог уже оплачен? И как доказать, была ли цена с налогом с оборота или без?

Отвечает Реэт Пяргма, специалист по связям с медиа Налогово-таможенного департамента:

Если покупатель оплачивает налог с оборота во время покупки, он получает от продавца номер IOSS. При подаче декларации на посылку в среде самообслуживания EMTA необходимо ввести этот номер IOSS, после чего посылка больше не будет облагаться налогом с оборота. Однако необходимо получить номер IOSS у продавца. IOSS-отправление также может быть задекларировано транспортной или почтовой компанией от имени клиента.

6. Если я заплачу все налоги и пошлины, а после этого выяснится, что мне пришла чужая посылка, потому что на почте произошла ошибка, что тогда делать?

Отвечает руководитель международного сегмента Omniva Марита Мяги:

Такой ситуации возникнуть не должно, потому что получатель посылки может авторизоваться в среде minu.omniva.ee по ссылке, полученной в уведомлении, и увидеть подробные данные своего отправления, в т. ч. имя и адрес получателя, содержимое упаковки и стоимость товара. Однако если человек самостоятельно задекларировал посылку, которая ему не принадлежит, для отмены декларации необходимо обратиться в MTA. Если лицо уполномочило Omniva декларировать груз, который ему не принадлежит, то необходимо связаться с нами для отмены.

7. За товар свыше 150 евро нужно платить пошлину. Как рассчитывается сумма?

Отвечает Реэт Пяргма, специалист по связям с медиа Налогово-таможенного департамента: