Первые 100 вакцинированных в воскресенье и понедельник получат подарочные карты торгового центра Ülemiste

Заведующий сестринской службой инфекционного отделения Западно-Таллиннской Центральной больницы Ивар Кяспер заявил, что процесс вакцинации возле торговых центров был успешным, с начала этой недели вакцинационный автобус ежедневно был возле одного из торговых центров Таллинна, и возможностью вакцинирования воспользовались как сотни работников торговых центров, так и их посетители.

”Начиная с этой недели у людей есть возможность пройти вакцинацию против COVID-19 возле торговых центров без необходимости предварительной записи. За первые пять дней нами было провакцинировано 844 человек. Ждем сегодня и в ближайшие дни в нашем мобильном вакцинационном пункте всех, кто еще не успел, но желает привиться от COVID-19. Прививку делают всем желающим не моложе 12 лет, однако, несовершеннолетним просим приходить на место вместе с родителями. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ”, — отметил Кяспер.

С завтрашнего дня вакцинационный автобус будет стоять перед торговым центром Ülemiste, где с 11 часов утра будет возможность вакцинироваться против COVID-19. Первым ста вакцинированным и в воскресенье и в понедельник торговый центр вручит подарочные карты на 10 евро, всем прошедшим вакцинацию подарят отражатели и бутылку питьевой воды.

”Вторая половина августа — всегда горячее время для торговых центров из-за приближения учебного года и связанных с ним необходимых закупок. Со своей стороны мы хотим помочь с тем, чтобы к началу учебного года была провакцинирована как можно большая часть населения — таким образом ученики, учителя и родители могли идти навстречу осени с легким сердцем”, — сказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью торгового центра Ülemiste Тийа Нымм.

В ходе вакцинации используется вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Вакцинацию проводят медики Западно-Таллиннской Центральной больницы.

Местонахождение вакцинационного автобуса в ближайшие дни:

22 августа с 11.00 до 19.00 и 23 августа с 11.00 до 21.00 возле торгового центра Ülemiste

24 августа с 9.00 до 17.00 на рынке Балтийского вокзала

25 и 26 августа с 9.00 до 17.00 на Центральном рынке