За сутки выявили 221 новый случай заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была выявлена ​​у 87 человек. Из новых случаев заражения в Харьюмаа 73 приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 14, в Тартумаа — 31.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составила 283,2%, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составила 5,6%.

В течение дня в больницах было открыто 15 новых историй болезни с COVID-19 и 98 пациентов нуждаются в стационарном лечении. В настоящее время в госпитализации нуждаются 79 непривитых людей, что составляет 80,6% пациентов, инфицированных коронавирусом. Новых смертей зафиксировано не было.

В течение дня было введено 1433 дозы вакцины, всего было вакцинировано 704 886 человек и 609 495 человек прошли полный курс вакцинации.

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