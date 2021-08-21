Российские таможенники на границе с Эстонией нашли в грузовике из Польши 290 кг гашиша(14)
"Масса наркотика составила 290 кг, что в соответствии с законодательством Российской Федерации является особо крупным размером и составляет более полумиллиона разовых доз. Стоимость задержанной партии оценивается более чем в 230 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, наркотик в брикетах обнаружили в четверг в тайнике в фуре, которая ехала из Польши и пересекала границу России в Ивангороде. "Согласно товаросопроводительным документам, в автомобиле перевозились пластиковые крышки польского производства. В ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что в топливном баке грузовика оборудован тайник. Внутри тайника таможенники обнаружили 34 брикета", — отметили в таможенном управлении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков.