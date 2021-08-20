ВИДЕО | Кальюлайд о своем президентском сроке: я благодарю народ Эстонии за эти пять лет

"Когда я пять лет назад пришла сюда неизвестной для больше части эстоноземельцев, я пообещала стоять за свой народ и никогда не молчать, когда обижают слабых и представляют угрозу для нашей демократии. И именно согласно этому обещанию я себя и вела", — рассказала Кальюлайд о своем президентском сроке.

"Я очень рада, что народ Эстонии это заметил и выразил признание. И меня от души порадовали опросы мнений за последние недели — они мне на самом деле принесли очень много искренней радости и тепла. Я благодарю народ Эстонии за эти пять лет", — добавила она.

На вопрос о том, не должен ли президента выбирать народ, Кальюлайд отметила, что Эстония все же парламентарное государство, и этот "экзамен" должен выполнять Рийгикогу, согласно Конституции. Она уверена, что в этот раз парламенту удастся избрать президента.