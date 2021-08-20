Музыкант Мари Калкун на президентском приеме: изобилие, в котором мы живем, начало работать против нас, за это приходится платить

Уважаемый президент Эстонской Республики! Дорогие люди!

В такие праздничные дни, как сегодня, я часто думаю о своих предках: о бабушке Линде, дедушке Хуго, прабабушке Лийзе, прадедушке Юлиусе. Иногда я вижу их стоящими в белых одеяниях за баней на лугу. В такие моменты я спрашиваю себя, достаточно ли я делаю, чтобы сохранить то, что они считали дорогим, ради чего трудились, — смогу ли я сохранить свою землю и свободу. Свободу самостоятельно думать, принимать решения, петь, свободу помнить.

Всю свою сознательную жизнь я жила в свободной Эстонии — ровно 30 лет. По деньгам мы богаты, чем когда-либо ранее, мы можем позволить себе многое. В своей стране мы можем чувствовать себя относительно свободно и безопасно. У нас чистые вода и воздух, найдется даже тишина, что в современном мире уже является большой роскошью.

Однако оказывается, что свобода — это не один большой воздушный шар, который может расти бесконечно. Мать-земля, по-видимому, ожидает, чтобы мы ограничивали себя. Изобилие, в котором мы живем, начало работать против нас, за это приходится платить. И в Эстонии мы ежедневно выбрасываем тысячи тонн хорошей еды, привезенной издалека. Где-то в этой машине есть смещение, она скрипит со всех сторон, но остановить ее кажется сложным. Как посмотрела бы на это моя прабабушка Лийза, которая голодала в Сибири и оставила там свою жизнь, которую научили целовать хлеб, когда он падал из рук? А бабушку Хелью я помню как раз потому, что она всегда умела очаровать самыми вкусными блюдами из сухих горбушек белого хлеба.