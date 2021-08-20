ВИДЕО | Отчаявшиеся бежать от ”Талибана” афганцы перекидывали военным детей через колючую проволоку. Что с ними стало?

Тысячи афганцев оказались зажаты между ККП талибов и устроенным американцами ограждением вокруг главного аэропорта Кабула. Люди отчаянно пытаются прорваться на борт любого самолета.

Весь мир обошли душераздирающие кадры, на которых афганские матери и отцы перекидывают своих младенцев через колючую проволоку в аэропорту Кабула, умоляя иностранных военных спасти их от талибов.

”Матери были в отчаянии, их избивали талибы. Они кричали: ”Спасите моего ребенка!” И кидали нам младенцев. Некоторые малыши упали на колючую проволоку, — рассказал изданию Independent офицер британского парашютно-десантного полка. — Это было ужасно. К концу ночи среди нас не было ни одного человека, который бы не плакал”.

Не менее жуткая сцена развернулась, когда афганцы пытались передать детей американским солдатам, находящимся по другую сторону ограждения аэропорта — в надежде, что детей вывезут эвакуационными рейсами из Кабула, захваченного талибами.

В четверг в соцсетях появилась трогательная фотография ребенка, спящего на полу транспортного самолета C-17 американских ВВС. По данным Пентагона, ребенка прикрыли военной курткой летчика первого класса Николаса Барона, чтобы согреть его во время эвакуационного полета из Кабула.

Пока не ясно, вывозили ли малыша из Афганистана вместе с родней, но, по данным CNN, американские военные в кабульском аэропорту отказываются эвакуировать детей без родителей. Так что, скорее всего, попавший на фотографию ребенок улетел из афганской столицы в сопровождении родных.

О том, что малышей не будут вывозить из Афганистана без взрослых родственников, заявил и глава британского Минобороны Бен Уоллес. Комментируя кадры, на которых маленького ребенка передают через стену солдатам западных войск, министр сказал Sky News: ”Мы не можем просто взять несовершеннолетнего в одиночку”. По его словам, если солдаты берут ребенка, значит, что следом заберут и его семью — только ей предстоит еще пробиться через толпу других беженцев.