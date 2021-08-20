ВИДЕО | Отчаявшиеся бежать от ”Талибана” афганцы перекидывали военным детей через колючую проволоку. Что с ними стало?(8)
Тысячи афганцев оказались зажаты между ККП талибов и устроенным американцами ограждением вокруг главного аэропорта Кабула. Люди отчаянно пытаются прорваться на борт любого самолета.
Весь мир обошли душераздирающие кадры, на которых афганские матери и отцы перекидывают своих младенцев через колючую проволоку в аэропорту Кабула, умоляя иностранных военных спасти их от талибов.
”Матери были в отчаянии, их избивали талибы. Они кричали: ”Спасите моего ребенка!” И кидали нам младенцев. Некоторые малыши упали на колючую проволоку, — рассказал изданию Independent офицер британского парашютно-десантного полка. — Это было ужасно. К концу ночи среди нас не было ни одного человека, который бы не плакал”.
Не менее жуткая сцена развернулась, когда афганцы пытались передать детей американским солдатам, находящимся по другую сторону ограждения аэропорта — в надежде, что детей вывезут эвакуационными рейсами из Кабула, захваченного талибами.
В четверг в соцсетях появилась трогательная фотография ребенка, спящего на полу транспортного самолета C-17 американских ВВС. По данным Пентагона, ребенка прикрыли военной курткой летчика первого класса Николаса Барона, чтобы согреть его во время эвакуационного полета из Кабула.
Пока не ясно, вывозили ли малыша из Афганистана вместе с родней, но, по данным CNN, американские военные в кабульском аэропорту отказываются эвакуировать детей без родителей. Так что, скорее всего, попавший на фотографию ребенок улетел из афганской столицы в сопровождении родных.
О том, что малышей не будут вывозить из Афганистана без взрослых родственников, заявил и глава британского Минобороны Бен Уоллес. Комментируя кадры, на которых маленького ребенка передают через стену солдатам западных войск, министр сказал Sky News: ”Мы не можем просто взять несовершеннолетнего в одиночку”. По его словам, если солдаты берут ребенка, значит, что следом заберут и его семью — только ей предстоит еще пробиться через толпу других беженцев.
Официальный представитель Белого дома заявил в среду, что за предыдущие сутки 1800 человек были эвакуированы 10 рейсами C-17 — это значительно меньше ”планки” в 5000-9000 человек, которых, по оценкам Пентагона, можно было бы эвакуировать за день, при условии, что все пойдет гладко.
Высокопоставленный британский офицер рассказал, что у десантников не было другого выбора, кроме как заблокировать дорогу с помощью машин и колючей проволоки, в то время как местные семьи с детьми рисковали своей жизнью, чтобы пробиться мимо избивавших их бойцов ”Талибана”.
Одна женщина, муж которой вступил в ”Талибан” и избивал ее, преодолела заграждения, держа за руку четырехлетнюю дочку. ”Афганистан — это Талибан. Талибан — террористы. Мой муж — талиб-террорист”, — кричала несчастная афганка, умоляя забрать ее с ребенком куда угодно. Видя ее отчаяние, британский майор Стив Уайт решил занести ее в базу данных, дающую женщине шанс: ”Я могу поместить ее в систему, но я не знаю, не выкинет ли ее из базы — по крайней мере, я хоть это могу попробовать сделать”.
Несмотря на по-человечески понятные эмоции при виде афганцев, расстающихся с детьми в надежде хоть их спасти от талибов, на Западе тему эвакуации малолетних без родительского сопровождения воспринимают весьма неоднозначно и болезненно. В частности, часто приводится пример эвакуации детей в Великобритании во время Второй Мировой войны, когда несовершеннолетних без родителей вывозили из городов из-под нацистских бомбежек в более спокойные районы страны.
В ходе начавшейся в 1939 году операции ”Крысолов” только за первые несколько дней эвакуации из Лондона и других городов вывезли более 3 миллионов детей.
Хотя вывоз несовершеннолетних в сельскую местность спас их от немецких бомб, но не избавил от психологических шрамов войны. Оказалось, что операция ”Крысолов” имела неожиданный побочный эффект: разлуки с родителями принесли долговременную серьезную травму для психики не только в детском, но и зрелом возрасте. В начале 2000-х годов ряд эвакуированных во время войны выступили с разъяснением многих ”плохих сторон” эвакуации.
Вероятно, отчасти этими историческими ассоциациями можно объяснить позицию Лондона, заявившего о нежелании эвакуировать одиноких афганских малышей.
Ситуацию в кабульском аэропорту нам прокомментировал на условиях анонимности российский участник боевых действий в ”горячих точках”:
– Если у нас приказ удерживать некий район, скажем, или защищать аэропорт — крайне не рекомендуется брать что-то или кого-то со стороны. Плюс на видеокадрах детям непосредственно ничего не угрожает, не идут боевые действия.
То есть контекст мы знаем — там к власти пришли радикалы, родители хотят спасти детей. Но прямой угрозы нет. Так что принятие конкретного решения остается на усмотрение военных в этой ситуации. Ситуаций бывает очень много разных и на каждую не напишешь регламент.
– А всё таки, есть какой-то общий план действий в таких ситуациях?
– Если речь идёт о гуманитарной операции, эвакуации мирного населения — тут всё однозначно: защита гражданских — первый приоритет. Своим телом закрывай, выноси на руках — как угодно.
Какая установка у армии США в аэропорту, я не знаю. Если речь идёт о боевой операции по ликвидации неких недоброжелателей, а в процессе под огонь попадают гражданские — здесь всё на совести командира. Ну а так-то, у этих солдат нет причин не принимать ребёнка, кроме, опять же, соображений безопасности — в Афгане детей минируют последние 30 лет только так.
Были случаи и у нашей армии в том же Афганистане, когда младенцев брали и выкармливали потом разбавленной сгущёнкой — другого молока то не было. Если у них есть возможность помочь — они её используют, это нормальная практика в целом, никто их не упрекнёт.