Стационарные пункты вакцинации могут появиться в Таллинне в сентябре

"То, что будет в сентябре, будет запущено рабочей группой по организации вакцинации. Важно, чтобы кроме временных решений были бы и определенные пункты вакцинации, куда люди смогут прийти дополнительно. Мы рассмотрим это в сотрудничестве с рабочей группой. Нам необходимо согласовать места, которые будут постоянно открыты в качестве центров вакцинации для тех, кто до сих пор по какой-то причине не использовал возможность привиться", — сказал Кийк ERR, отметив, что такими местами могли бы быть рынки, торговые центры и центры жилых районов.