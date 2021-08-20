Новости Эстонии
20.08.2021, 17:42

Стационарные пункты вакцинации могут появиться в Таллинне в сентябре

 
Pildil on AstraZeneca vaktsiin Vaxzevria.
Pildil on AstraZeneca vaktsiin Vaxzevria.
Foto: Argo Ingver
В Таллинне нет постоянных пунктов вакцинации от коронавируса, где можно было бы получить прививку без предварительной записи и в удобных для горожан местах. Министр здоровья и труда Танель Кийк считает, что такие пункты могут появиться в сентябре, передает rus.err.ee.

Временные места вакцинации, где можно привиться без предварительной регистрации, в столице появляются в разных районах, но постоянных подобных пунктов нет.

Установленные на несколько дней палатки вакцинации у рынков и торговых центров оказались чрезвычайно популярными, так как находились на пути у жителей города.

Министр здоровья и труда Танель Кийк признает необходимость постоянных пунктов вакцинации в местах, через которые проходит много людей.

"То, что будет в сентябре, будет запущено рабочей группой по организации вакцинации. Важно, чтобы кроме временных решений были бы и определенные пункты вакцинации, куда люди смогут прийти дополнительно. Мы рассмотрим это в сотрудничестве с рабочей группой. Нам необходимо согласовать места, которые будут постоянно открыты в качестве центров вакцинации для тех, кто до сих пор по какой-то причине не использовал возможность привиться", — сказал Кийк ERR, отметив, что такими местами могли бы быть рынки, торговые центры и центры жилых районов.

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