Позвали на собеседование? 5 рекомендаций, которые стоит иметь в виду(1)
1. Убедитесь, что вы знаете, на какое предприятие и на какую должность претендуете.
Хотя это может показаться странным, Кадак отмечает, что довольно часто человек приходит на собеседование и во время разговора вдруг задумывается, что же это за предприятие, куда он сейчас пытается устроиться на работу. ”Это особенно характерно для людей, которые одновременно претендуют более чем на одно место, есть те, кто в данный момент пытается искать работу на 10 или более местах”, — объясняет она. ”Прийти на место, но не знать названия работодателя — это очень плохое начало”, — предупреждает эксперт по найму рабочей силы. После такого ляпа кандидатуру можно уже считать провальной? Кадак допускает, что так и может случиться, но свою роль могут сыграть и сильные стороны кандидата — например, если это ценный специалист, которого работодатель определенно хочет заполучить в свои ряды, то все еще для кандидата может сложиться позитивно. ”Как рекрутеры, первое, на что мы обращаем внимание — это профиль кандидата и то, насколько он подходит для этой должности, но при этом я могу подтвердить, что если у меня есть выбор между двумя одинаково хорошими кандидатами, один из которых знает, куда он претендует, а другой — нет, то я предпочту первого”, — подчеркивает она.
2. Не опаздывай!
Опоздание на академическую четверть или же на 15 минут не годится при приеме на работу. К сожалению, у людей есть проблемы с пунктуальностью, и, по словам Кадак, это в основном свойственно молодым людям. ”На первый взгляд, распространенное опоздание на 5-10 минут может показаться не столь уж существенной проблемой. Но в действительности, работодатели часто организуют собеседования по графику в определенные дни. Если один кандидат опаздывает, то весь план может нарушиться”, — говорит Кадак, добавляя, что для компаний по найму опоздание на собеседование также является проблемой. ”Мы строим наши интервью в соответствии с определенными временными рамками и системой, и, если человек опаздывает, то у него будет меньше времени, потому что следующий полный час предусмотрен уже для другого кандидата. Не говоря уже о том, что опоздание производит плохое впечатление”.
3. Уметь "продать" себя
По словам эксперта по трудоустройству, собеседники часто спотыкаются на вопросе в стиле ”Какие у вас весомые причины, чтобы претендовать на эту должность?” На этом этапе лучше всего выясняется, основательно ли соискатель прочитал объявление о вакансии и знает ли он, чего ожидают от кандидата. ”Еще до собеседования стоит сформулировать два-три пункта, которые подчеркивают плюсы именно вашей кандидатуры, а после кратко и конкретно изложить их во время разговора”, — рекомендует Кадак. Собеседование — это место, где нужно ”продать” себя. Если вы активный собеседник, то на пользу будет задать и встречные вопросы, что покажет вашу заинтересованность в этой работе и предприятии, куда вы претендуете, и отвечать длиннее и содержательнее, чем просто ”да” и ”нет”, — добавляет она.
В то же время есть профессии, для которых не столь важны яркие разговорные навыки при поступлении. ”В этом случае интервьюер должен сосредоточиться на чем-то другом при разговоре с человеком. Например, обсуждается его опыт работы и конкретные навыки, необходимые для этой работы”, — говорит Кадак, приводя в пример ситуации, когда работодатель выбирал для физической работы самого разговорчивого собеседника или автора наиболее яркого сопроводительного письма. Вскоре становится ясно, что его новый работник не в состоянии, да и не сможет выполнять работу, для которой его фактически наняли”.
4. Не лгите о своих навыках и знаниях!
По словам Керли Кадак, описывая свои хорошие качества и умения, нельзя забывать об одном — сказанное должно быть правдой! ”Не стоит обещать, что вы являетесь специалистом в том или ином, если в действительности это не так”, — внушает эксперт по аренде рабочей силы. ”Люди как-то надеются, что все станет понятным во время работы, и это отчасти так, но были случаи, когда работник не мог приступить к работе, потому что у него нет необходимых навыков и они не приобретаются в одночасье — например, если речь идет о знании языков или компьютерных навыках”, — поясняет Кадак и добавляет, что довольно часто привирают о знании программы Excel, и, если работодатель обнаруживает обман, то может последовать быстрое прекращение трудовых отношений.
Вместо того, чтобы пускать пыль в глаза будущему работодателю, Кадак рекомендует играть с открытыми картами. ”Если вакансия кажется очень подходящей, но нет какого-то навыка или он не на столь хорошем уровне, то смело заявляйте об этом и демонстрируйте свою готовность учиться. Работодатели также готовы вносить свой вклад для получения хорошего работника — отправлять его на языковые или компьютерные курсы, или же в автошколу”, — ободряет кандидатов эксперт по аренде рабочей, чтобы они были более открытыми перед работодателями.
5. Одевайтесь соответственно!
Последняя, но не менее важная рекомендация касается одежды. ”Даже летом, даже в жаркий день шлепанцы не будут подходящей обувью, а ремешок купальника не должен выглядывать из-под края блузки”, — отмечает Кадак. ”Не приходите на собеседование прямо с пляжа, леса или спортзала, сначала сходите домой и переоденьтесь”.
Это не обязательно означает, что вы должны явиться на собеседование в костюме или строгом платье. ”Вы можете прийти в джинсах”, — подтверждает Кадак, добавляя, что в зависимости от характера выполняемой работы футболку стоит сменить на рубашку или блузку. ”Молодой человек, который хочет стать официантом в летнем кафе, может прийти на беседу и в повседневной одежде, главное, чтобы одежда была целой и чистой”, — приводит она пример.