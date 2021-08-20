Позвали на собеседование? 5 рекомендаций, которые стоит иметь в виду

Хотя это может показаться странным, Кадак отмечает, что довольно часто человек приходит на собеседование и во время разговора вдруг задумывается, что же это за предприятие, куда он сейчас пытается устроиться на работу. ”Это особенно характерно для людей, которые одновременно претендуют более чем на одно место, есть те, кто в данный момент пытается искать работу на 10 или более местах”, — объясняет она. ”Прийти на место, но не знать названия работодателя — это очень плохое начало”, — предупреждает эксперт по найму рабочей силы. После такого ляпа кандидатуру можно уже считать провальной? Кадак допускает, что так и может случиться, но свою роль могут сыграть и сильные стороны кандидата — например, если это ценный специалист, которого работодатель определенно хочет заполучить в свои ряды, то все еще для кандидата может сложиться позитивно. ”Как рекрутеры, первое, на что мы обращаем внимание — это профиль кандидата и то, насколько он подходит для этой должности, но при этом я могу подтвердить, что если у меня есть выбор между двумя одинаково хорошими кандидатами, один из которых знает, куда он претендует, а другой — нет, то я предпочту первого”, — подчеркивает она.