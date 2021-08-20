20.08.2021, 17:00
ФОТО | В Ярвамаа столкнулись грузовик и две легковушки, один человек доставлен в больницу(3)
Kaspar Pokk
В деревне Вийзу в Ярвамаа столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.
ДТП произошло в 15:44 на 98 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.
Между собой столкнулись грузовик Scania, перевозивший опилки, и легковые автомобили Ford и Volkswagen. ДТП произошло по вине водителя Volkswagen, которые отклонился и выехал на встречную полосу. По словам свидетелей, у автомобиля были российские номера.
В результате пострадал 58-летний водитель Volkswagen, его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Другие два водителя не пострадали.
Движение в месте ДТП нарушено, так как перекрыты полосы в обоих направлениях.
Детали инцидента выясняются.