Новости Эстонии
20.08.2021, 17:00

ФОТО | В Ярвамаа столкнулись грузовик и две легковушки, один человек доставлен в больницу

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Kaspar Pokk
В деревне Вийзу в Ярвамаа столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

ДТП произошло в 15:44 на 98 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.

Между собой столкнулись грузовик Scania, перевозивший опилки, и легковые автомобили Ford и Volkswagen. ДТП произошло по вине водителя Volkswagen, которые отклонился и выехал на встречную полосу. По словам свидетелей, у автомобиля были российские номера.

В результате пострадал 58-летний водитель Volkswagen, его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Другие два водителя не пострадали.

Движение в месте ДТП нарушено, так как перекрыты полосы в обоих направлениях.

Детали инцидента выясняются.

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