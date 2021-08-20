ПРЯМАЯ ТРЯНСЛЯЦИЯ | В Нарве проходит праздник песни “Наведем мосты”(3)
Праздник песни ”Наведем мосты” назван в честь фразы, которая была объявлена самой красивой фразой эстонского языка: sõida tasa üle silla. Этот праздник призван навести мосты между разными людьми и сообществами. Принять участие в празднике песни приглашаются все живущие в Эстонии люди — будь то артисты хоров или просто люди, которые любят музыку и пение. Сборники исполняемых на празднике песен будут раздаваться участникам на месте.
Уникальное концертное представление отправит зрителей в путешествие во времени. На воображаемом мосту встретятся разные эпохи, народы и языки. Что происходило во времена Кренгольма? Чем занимались Константин Пятс и Лидия Койдула в Нарве? О чем размышлял Игорь Северянин, и как вспоминают местные жители времена 30-летней давности? Мосты, соединяющие Нарву, — это люди и эпохи.
В репертуаре праздника песни ”Наведём мосты” — любимые народные песни, связанные с Нарвой. Будут исполнены песни на эстонском, русском, белорусском, украинском языках, а также на языках ингерманландских народностей. Будут исполнены ”Sõida tasa üle silla”, ”Ta lendab mesipuu poole”, ”Песня про Нарву”, ”По камушкам”, ”Vihma sajab как с ведра”, ”Лучшие девушки в Нарве”, ”Калинка-малинка”, ”Laul Põhjamaast”, ”Isamaa ilu hoieldes”, ”Ei ole üksi ükski maa”, ”Kauges külas”, ”Eilne päev”. На сцену выйдут дирижеры Марина Косолапова, Индра-Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп, хором национальных меньшинств руководят Мария Васильева и Надежда Москалева, концертмейстер — Ольга Сергеева. Солисты — София Рубинa, Миртель Пыдра, Рафаэль Шарафетдинов, Алина Ворончихина, Владимир Чердаков, Беатриче Хубер, Индра-Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп.
Певцами на празднике будут местные солисты, смешанный детский хор Нарвской музыкальной школы, фольклорный ансамбль Нарвского музея ”Супрядки”, смешанный хор национальных обществ и тандемный хор нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции. Цель тандемного хора — изучение языка и культуры, а также поддержка процессов интеграции представителей разных национальностей. Тандемный хор объединяет 30–40 певцов разных национальностей, большинство из которых родом из Ида-Вирумаа. В течение восьми месяцев исполнители тандемного хора поют песни из репертуара праздника, поддерживая друг друга в изучении и практике эстонского и русского языка.
Творческий коллектив концертного представления состоит в основном из нарвитян. Продюсеры — Анна Фарафонова и Ало Пуустак, режиссеры — Крисмар Росин и Аве Ландрат, художник — Денис Полубояров и видеохудожник — Алена Мовко-Мяги.
Концертное представление состоится в Нарвском парке EV100, который был создан в честь 100-летия Эстонской Республики. В парке находится роща народов Эстонии, где представлены 37 деревьев, символизирующих самые крупные этнические группы, проживающие в Эстонии. Парк расположен по адресу: улица Пушкина, 32С, Нарва. Вход бесплатный.