Ратас: самым сложным моментом было объявление чрезвычайного положения

"Я думаю, что за эти четыре года и два месяца самым трудным для меня моментом стало 12 марта 2020 года, когда правительство решило ввести первое чрезвычайное положение в Эстонии, что в тот момент было дорогой в неизвестность", — приводит слова Ратаса rus.err.ee.

На вопрос, чему он научился от нахождения в правительстве с партией EKRE, Ратас ответил так: "Возглавлять любое правительство — означает сохранять единство правительства. Это означает считаться с другими сторонами, постоянно держать их в процессе принятия решений, чтобы решения принимались".

Ратас отметил, что скандальные заявления EKRE "съели" двух партнеров — Центристскую партию и Isamaa.

Несмотря на заявления, правительство Центристской партии, Isamaa и EKRE внесло значительные изменения, в том числе и в достижении климатической нейтральности.

На вопрос, будет ли Ратас президентом, гость программы ответил, что точно не в 2021 году.