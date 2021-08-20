На предстоящих выходных в шести школах Таллинна будет проходить вакцинирование

Если пункт вакцинации расположен не в школе ученика, он может прийти в любую школу, где организована вакцинационная кампания. Помимо этого, на вакцинирование в школу могут прийти все желающие без предварительной регистрации.

В субботу, 21 августа, и в воскресенье, 22 августа, с 10 до 20 часов прививку от коронавируса можно будет получить в Кесклинне — в Таллиннской реальной школе (Эстония пст, 6), в Ласнамяэ — в Таллиннской ляэнемереской гимназии (ул. Вормси, 3) и Лаагнаской гимназии (ул. Викерлазе, 16), в Хааберсти — в Таллиннской гимназии Ярвеотса (Ярвеотса теэ, 31), в Мустамяэ — в Таллиннской 32-й средней школе (ул. Кийли, 10) и в Пыхья-Таллинне — в гимназии Пельгулинна (ул. Мулла, 7).

Горожане, получившие прививку в рамках кампании, будут участвовать в розыгрыше призов. В качестве главных призов будут разыгрываться 30 устройств iPad.

Все школы города Таллинна отправили ученикам и родителям оповещения и формы для родительского согласия. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Решение о вакцинации — добровольное.

С понедельника, 23 августа, и до конца месяца пункт вакцинации также будет открыт по рабочим дням с 10.00 до 20.00 в здании столичной горуправы (пл. Вабадузе, 7). На месте можно будет сделать прививку препаратом Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), предварительная регистрация не нужна. Услугу здравоохранения предложит медицинский центр Confido.