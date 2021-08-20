ФОТО | На общем заседании Рийгикогу и Клуба 20 августа выступил президент Европарламента

Ратас подчеркнул важность этого исторического момента для будущего. Он имел в виду, что роль Верховного Совета тогда не ограничилась лишь решением, изменившим судьбу Эстонии. За год до того, и в течение всего периода времени до принятия Конституции Эстонской Республики на референдуме, избрания Президента Республики и первых послевоенных выборов в Рийгикогу , Верховный Совет принимал законы и постановления, которые стали фундаментом для нашего государства. ”Продолжить строительство должны все последующие составы Рийгикогу и поколения политиков, чтобы сгладить несправедливые повороты истории и при необходимости исправить случайные ошибки. Необходимо, чтобы все жители Эстонии могли доверять своему государству и чувствовать, что Эстония защитит и их”, — сказал спикер Рийгикогу

Ратас подчеркнул, что историческим этот документ является потому, что он помог нам вернуть не только свое государство, но и свою историю, которая, как сказал Мери, была длинным путем к независимости эстонского народа. ”Это может звучать как парадокс, но это же постановление подарило следующим поколениям будущее. Таким образом вы, депутаты, объединившиеся в Клуб 20 августа, одновременно и восстановили нашу страну, и открыли путь нынешним и будущим деятелям. Ничто не может затмить наши благодарность и почтение за этот заложенный вами краеугольный камень в существовании Эстонской Республики”, — сказал Ратас.

Как отметил Ратас, в 1990 году на Тоомпеа собрались государственные деятели, получившие от народа мандат на восстановление Эстонского государства. Спустя полтора года, 20 августа 1991 года, они приняли историческое Постановление ”О государственной независимости Эстонии”.

Спикер Рийгикогу Юри Ратас начал свою речь с цитаты Леннарта Мери , первого президента восстановившей независимость Эстонии . В предисловии к книге ”Идентичность и независимость Эстонии” Мери пишет: ”На протяжении всей истории Эстонии основной идеей было осуществление права на самоопределение, восстановление независимости и создание суверенного государства”.

Она подчеркнула, что в тот августовский вечер на Тоомпеа поняли, что основа свободной и демократической Эстонии — такое общественное соглашение, которое будет учитывать разные мнения и стремиться найти между ними точки соприкосновения.

”Это постановление, принятое тридцать лет назад в результате сотрудничества Верховного Совета и Конгресса Эстонии, помогло не только восстановить независимость Эстонской Республики, но и задать направление для будущего развития. Была создана Конституционная Ассамблея, перед которой встала задача разработать новую Конституцию Эстонской Республики и передать ее на оценку народу. Было крайне важно, чтобы в Конституционной Ассамблее были представлены все политические силы, так как это позволило бы тщательно обсудить принципы будущего государственного устройства со всеми затронутыми сторонами”, — отметила президент.

Как Конгресс Эстонии, так и Верховный Совет в марте 1990 года заявили, что их общая цель — завершить оккупацию и восстановить государственность. ”Разумеется, никто не мог сойтись во мнении, как именно Эстония должна достичь такой принципиальной цели. Споры вокруг того, какой путь к независимости выбрать, не утихали. Но мы должны понимать, что тогда никто не мог предсказать, как именно мы обретем свободу после пятидесяти лет оккупации”, — сказала Кальюлайд.

Кальюлайд отметила, что это постановление родилось в сотрудничестве между Верховным Советом Эстонской Республики и Конгрессом Эстонии и опиралось на желание большинства избирателей обоих представительных собраний — восстановить независимость Эстонской Республики. Это желание — восстановить независимую и суверенную Эстонскую Республику — подтвердили 77 % проголосовавших на прошедшем в марте 1991 года референдуме.

Президент Керсти Кальюлайд сказала, что этого дня ждали на протяжении всего времени оккупации. В надежде, что этот день наступит, люди участвовали во всех народных движениях и инициативах, которые можно описать прекрасной фразой ”поющая революция”. Во всем, что было до нее и что последовало за ней. Этот день наступил, когда народное представительство переходного периода, Верховный Совет, принял Постановление ”О государственной независимости Эстонии”.

Студент Маркус Эхасоо сказал, что сегодня мы празднуем тридцатилетие со дня, когда возродились надежды нашего народа и вера в будущее. ”Благодаря августовским событиям 1991 года и всему, что предшествовало им, все те, кто родились после 1991 года, смогли расти в свободной Эстонии. Я не могу представить, каким характером и силой воли должны были обладать люди, чтобы иметь смелость отстаивать независимость Эстонии, но я могу описать, как я на них смотрю: с искренней благодарностью и гордостью, что в те времена среди нашего крошечного народа нашлось столько великих государственных деятелей”, — подчеркнул Эхасоо.

Веэтыусме подчеркнул, что на протяжении своего существования Верховный Совет уверенно шел в одном направлении — в направлении восстановления реальной независимости Эстонской Республики. ”История доказала, что Верховный Совет хорошо проделал свою работу и создал надежную юридическую платформу для деятельности независимой Эстонской Республики”, — отметил Веэтыусме.

”Когда прозвучал удар находившегося в руках Юло Нугиса молотка, подтвердивший, что решение о восстановлении независимости Эстонской Республики было принято Верховным Советом Эстонской Республики, для народа, собравшегося на площади перед замком Тоомпеа, это стало радостной вестью. Такое чувство сплоченности между депутатами и народом наступает лишь в редкие исторические моменты, когда принимаются сверхважные решения, которые именно народ хотел и ждал”, — сказал он.

Веэтыусме напомнил, что со знаменательного дня, когда Верховный Совет Эстонской Республики принял постановление о полном восстановлении независимости Эстонской Республики, минуло тридцать лет. ”Стало явью то, над чем трудились почти все жители Эстонии на протяжении предшествовавших лет. Тридцать лет тому назад в зале заседаний и в коридорах на Тоомпеа все пребывали в ожидании и возбуждении. Никто не знал, чем закончится день за пределами замка Тоомпеа. Но все были уверены, что именно сегодня и только сегодня Верховный Совет — потому что ни один другой институт власти не был наделен необходимыми полномочиями — должен восстановить независимость Эстонской Республики. Мы получили мандат от народа”, — сказал Веэтыусме.

Президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме сказал, что он хотел бы выразить глубокое признание всем, кто 30 лет тому назад был готов идти до конца в борьбе за реальное восстановление независимости Эстонской Республики. Только вместе с народом Эстонии и при его твердой поддержке мы смогли победить в борьбе за независимость Эстонии!

”Чувство единения — так я бы охарактеризовал события тридцатилетней давности. Ради общей большой цели — восстановить государственность — люди были готовы преодолеть любые препятствия. Ведь цель была благородной и правильной. Благодаря этому чувству единства депутаты нашли в себе смелость принять решения, а народ сумел эти решения защитить”, — сказал он.

Эхасоо задал риторический вопрос: как и куда идти дальше? ”Ответ на него прост: двигаться дальше с тем же энтузиазмом, что и тридцать лет тому назад, уверенно и вместе, в направлении государства, которое будет еще лучше. Так мы сохраним нашу страну”.

Президент Клуба Декларации 4 мая Латвии Велта Чеботаренока вспомнила, что происходило 20 августа тридцать лет тому назад ”Дошедшие до нас вести о вашем смелом голосовании вдохновили и наш парламент на действия. Наши государства находились под управлением оккупационных властей. На наших территориях был расположен большой контингент советских войск. Несмотря на эти обстоятельства, ни в Эстонии, ни в Латвии депутаты от Народного фронта не позволили себе пребывать в нерешительности, не склонились перед властями и проголосовали за независимость своих государств”.

Она отметила, что три Балтийских государства разделили схожую судьбу и едины духом, смелостью и в борьбе за независимость. Радует, что мы хорошо ладим, что каждый из нас уважает положительные черты своих соседей и от всего сердца радуется их достижениям. Это особенно проявляется в дружбе и сотрудничестве между клубами проголосовавших за независимость наших государств. Каждый раз, собираясь вместе, мы в процессе серьезных, порой доходящих до споров, обсуждений стремимся решить стоящие перед всеми тремя странами важные вопросы.

Президент Клуба сигнаторов Литвы Бируте Валените сказала, что она рада поздравить с этой трибуны гордый народ Эстонии с Днем восстановления независимости. ”Я поздравляю вас от лица Клуба подписантов акта о восстановлении независимости Литвы”.