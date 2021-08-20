20.08.2021, 11:10
ГРАФИК | Смотрим в небо! Итальянские истребители сегодня совершат низкие полеты над городами Эстонии(107)
Foto: Andres Putting
В честь Дня восстановления независимости над десятью городами Эстонии совершат низкие полеты итальянские истребители пятого поколения F-35 Lightning II.
Согласно плану, истребители пролетят над городами не ниже, чем 1000 футов, то есть чуть выше 300 метров.
График:
14.05 — Рапла, аэродром Куузику
14.15 — Таллинн, площадь Вабадузе
14.25 — Раквере, крепость Раквере
14.30 — Кохтла-Ярве, Народный парк
14.33 — Йыхви, улица Раквере
14.45 — Тарту, канал Анне
14.50 — Вильянди, озеро Вильянди
14.55 — Пярну, Пярнуский пляж
15.05 — Курессааре, крепость Курессааре
15.15 — Хаапсалу, замок Хаапсалу