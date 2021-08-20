”Только противодействие коррупции может решить мировые проблемы”. Навальный написал колонку для иностранных СМИ

”Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием, и, кажется, немалую роль в том, что я выжил, сыграла коррупция. Разъевшая всю государственную систему коррупция коснулась и спецслужб. Когда руководство страны занято рэкетом и вымогательством у бизнеса, качество секретных операций неизбежно страдает”, — написал Навальный.

По его словам, ”режим, основанный на коррупции, может в совершенстве выполнять простые задачи”. Первое, что берут под контроль ”автократы, намеревающиеся ограбить свою нацию”, — судебная система, которая начинает работать по принципу quid pro quo (услуга за услугу). ”И это стало причиной того, что вернувшись в Россию после лечения, я попал с самолета прямо в колонию. Радости в этом мало, но по крайней мере, теперь у меня есть время, чтобы прочитать мемуары мировых лидеров”, — пишет Навальный.

В мемуарах политики рассказывают о том, как они решали главные проблемы, с которыми сталкивается человечество: война, бедность, миграции, изменения климата, оружие массового поражения — вопросы ”большой повестки”. При этом борьба с коррупцией редко фигурирует в этом списке, считается ”проблемой второго плана” и фигурирует только в рассказах лидеров об ошибках своих предшественников, отмечает Навальный.

”Это приводит к очевидному вопросу. Ребята, если коррупция мешает нам найти решение проблем „большой повестки”, то может, настало время сделать борьбу с ней приоритетом этой повестки?” — задается вопросом оппозиционер. Однако эта тема сложна для обсуждения и подразумевает переход на личности, считает политик. ”Представьте себе встречу с Путиным по вопросу коррупции. <…> Самый богатый лидер в мире, который обокрал свою страну, приглашен обсудить, как справиться с проблемой самого себя. Очень сложно, очень неудобно”, — иронизирует Навальный.

При этом именно тотальная коррупция и то, как Запад ее ”не заметил”, стала важнейшим фактором в победе ”Талибана” в Афганистане, считает он.