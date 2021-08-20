”Только противодействие коррупции может решить мировые проблемы”. Навальный написал колонку для иностранных СМИ(6)
”Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием, и, кажется, немалую роль в том, что я выжил, сыграла коррупция. Разъевшая всю государственную систему коррупция коснулась и спецслужб. Когда руководство страны занято рэкетом и вымогательством у бизнеса, качество секретных операций неизбежно страдает”, — написал Навальный.
По его словам, ”режим, основанный на коррупции, может в совершенстве выполнять простые задачи”. Первое, что берут под контроль ”автократы, намеревающиеся ограбить свою нацию”, — судебная система, которая начинает работать по принципу quid pro quo (услуга за услугу). ”И это стало причиной того, что вернувшись в Россию после лечения, я попал с самолета прямо в колонию. Радости в этом мало, но по крайней мере, теперь у меня есть время, чтобы прочитать мемуары мировых лидеров”, — пишет Навальный.
В мемуарах политики рассказывают о том, как они решали главные проблемы, с которыми сталкивается человечество: война, бедность, миграции, изменения климата, оружие массового поражения — вопросы ”большой повестки”. При этом борьба с коррупцией редко фигурирует в этом списке, считается ”проблемой второго плана” и фигурирует только в рассказах лидеров об ошибках своих предшественников, отмечает Навальный.
”Это приводит к очевидному вопросу. Ребята, если коррупция мешает нам найти решение проблем „большой повестки”, то может, настало время сделать борьбу с ней приоритетом этой повестки?” — задается вопросом оппозиционер. Однако эта тема сложна для обсуждения и подразумевает переход на личности, считает политик. ”Представьте себе встречу с Путиным по вопросу коррупции. <…> Самый богатый лидер в мире, который обокрал свою страну, приглашен обсудить, как справиться с проблемой самого себя. Очень сложно, очень неудобно”, — иронизирует Навальный.
При этом именно тотальная коррупция и то, как Запад ее ”не заметил”, стала важнейшим фактором в победе ”Талибана” в Афганистане, считает он.
”После распада СССР и окончания глобального идеологического противостояния именно коррупция в ее классическом определении — „использование служебного положения для личной выгоды” — стала универсальной, свободной от идеологии основой процветания общества. Новый авторитарный интернационал, от России до Эритреи, от Мьянмы до Венесуэлы. И коррупция давно перестала быть только внутренней проблемой этих стран. Это почти всегда одна из основных причин глобальных проблем, с которыми сталкивается Запад”, — пишет политик. Война в Украине — месть Путина за антикоррупционную революцию, свергнувшую Януковича, а миграционные кризисы связаны с бедностью, которая в свою очередь вызвана коррупцией. Даже лесные пожары, происходящие из-за тотальных вырубок и нарушений правил безопасности, связаны с коррупцией, подчеркивает Навальный.
”Так что не нам должно быть неловко сталкивать коррумпированных авторитарных властей с жесткими вопросами и переходить на личности, а, наоборот, они должны знать, что их теневые дела неизменно будут в центре внимания дискуссий на всемирных саммитах. Это было бы решающим шагом на пути к устранению первопричины многих „больших” проблем”, — заявил оппозиционер.
По мнению Навального, для начала борьбы с коррупцией решимость должны проявить западные лидеры — ведь ”в 90% случаев украденное хранится на Западе”. Из источника безграничных возможностей коррупция должна стать обеременяющей помехой для элит, окружающих автократов.
Навальный предлагает пять шагов для борьбы с коррупцией. По его мнению, для начала Запад должен выделить особую категорию ”стран, поощряющих коррупцию”, что позволит принимать единые меры против групп стран, а не вводить санкции против отдельных государств.
Главной мерой для этих групп стран должна стать ”принудительная прозрачность”, пишет Навальный. Он предлагает публиковать все документы по контрактам между зарубежными компаниями и их партнерами из стран, ”представляющих коррупционные риски”, если эти контракты хотя бы в малейшей степени связаны с государством, его должностными лицами или их родственниками.
”Вы работаете в государственной компании в стране с высоким риском коррупции и хотите купить виллу на французской Ривьере? Пожалуйста, но вы должны знать, что вся информация о сделке будет общедоступной”, — объясняет оппозиционер.
После этого необходимо ввести персональные санкции против олигархов из окружения президента России Владимира Путина, иначе ”любая антикоррупционная риторика с Запада будет восприниматься как игра и пустая болтовня”, считает Навальный. Он отметил, что в санкционные списки включаются высокопоставленные представители спецслужб, ”о которых никто никогда не слышал”, но там нет людей, ”в интересах которых” действуют эти офицеры. По словам Навального, главы госкомпаний и частных компаний, процветание которых ”связано с окружением Путина”, — ”не бизнесмены, а лидеры организованных преступных группировок”.
Навальный отмечает, что в США, Великобритании и Германии уже есть законы, позволяющие бороться с иностранной коррупцией, но ”даже западные правоохранительные органы обращаются с коррумпированными иностранными чиновниками деликатно”. По мнению политика, эту ситуацию может исправить проявление небольшой политической воли со стороны правительства и давление общественного мнения.
Финальным шагом своего плана Навальный называет создание международного органа или комиссии по борьбе с коррупцией. ”Все контракты, связывающие бывших или нынешних западных политиков с деловыми партнерами из коррумпированных авторитарных стран, также должны быть открыты для общественного контроля”, — пишет он.
”Для того, чтобы начать действовать, не нужны ни деньги, ни солдаты, ни реконфигурация промышленности или мировой политики. Только политическая воля, которой, к сожалению, часто не хватает. Общественное мнение и пожелания избирателей — вот что, наконец, может сдвинуть с мертвой точки. Тогда когда-нибудь мировые лидеры смогут написать в своих мемуарах, что они решили многие серьезные проблемы „большой повестки дня”, просто устранив их первопричину — без войск, без миллиардов долларов и без потраченных впустую десятилетий”, — подытожил оппозиционер.
20 августа прошлого года Навальный впал в кому в самолете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а затем эвакуировали в Германию. Омские врачи назвали причиной состояния оппозиционера нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови. При этом три европейских лаборатории обнаружили на вещах Навального и в его организме следы боевого отравляющего вещества ”Новичок”. The Insider и Bellingcat рассказали о восьми сотрудниках ФСБ, предположительно причастных к отравлению.
Российские чиновники неоднократно отрицали причастность России к отравлению и сам факт отравления. 18 августа МИД России опубликовал заявление, в котором назвал ”инцидент с делом Алексея Навального” ”спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России”.
В середине января Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии. Его задержали в аэропорту, а затем Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу ”Ив Роше” на реальный. Позже на него завели еще одно уголовное дело — о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.