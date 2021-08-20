В 30-летие восстановления независимости сине-черно-белый флаг на башне ”Длинный Герман” подняли три поколения одной семьи(1)
На торжественной церемонии поднятия государственного флага Юри Ратас поблагодарил всех, кто тридцать лет тому назад бесстрашно работал во имя Эстонии, защищал нашу безопасность и заложил основы для уверенности в сегодняшнем дне.
”В этот день тридцать лет назад мы, в Эстонии, проснулись с единой мечтой — жить в своем государстве и следовать своей воле. В тот самый день в 23:03 это стало явью. Представители нашего народа, государственные деятели, 69 мужчин и женщин приняли решение о грандиозном видении нашего будущего — о восстановлении независимости Эстонской Республики. В результате работы, проделанной в последовавшие этому дни и ночи, сегодня мы можем просыпаться в своем государстве с уверенностью, что мы можем вечно жить в Эстонии по собственному усмотрению”, — сказал Ратас.
Премьер-министр Кая Каллас в своем выступлении отметила, что происходящее в мире — это лишнее напоминание того, что ничто не происходит само по себе. У нас есть многое, что мы сами создали и за что мы можем быть благодарны. Многое, что следует хранить и развивать дальше. ”Равные права и возможности для женщин и мужчин. Право каждого высказывать свое мнение и критику. Свобода слова, свобода действий, свобода передвижения, — сказала Каллас. — Разумеется, мы должны помнить, что свобода — это также ответственность, обязанность заботиться о других, об их жизнях и свободе”.
Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. На торжественной церемонии поднятия флага он сказал, что флаг символизирует все, что входит в понятия дома, семьи, родины и свободы. По его словам, развевающийся каждое утро над ”Длинным Германом” флаг на протяжении тридцати лет говорит всем — Эстония живет и дышит!
Президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме вспомнил, насколько особенным было утро, когда на башне ”Длинный Герман” вновь развернулся сине-черно-белый флаг. ”Для людей, которым пришлось пережить оккупации, депортации, концлагеря, это чувство было невозможно передать”, — сказал Веэтыусме. Он добавил, что с флагом мы восстановили свое достоинство. ”Чтобы нам никогда не пришлось прятать наш сине-черно-белый флаг, давайте совместно и достойно хранить наше государство и флаг — с честью и величием”, — сказал Веэтыусме.
На торжественной церемонии также выступил спикер парламента Исландии Стейнгримюр Йохан Сигфуссон. Он отметил, что 26 августа 1991 года Исландия стала первой страной, которая установила дипломатические отношения с Эстонией, Латвией и Литвой. ”Опираясь на свою историю и культуру, а также благодаря силе воли и преданности своего народа, за тридцать лет, прошедших с этого исторического события, вы достигли огромного успеха”, — сказал Сигфуссон.
20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами ”за” принял Постановление ”О независимости Эстонской Республики”.