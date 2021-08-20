За сутки выявлено 332 новых случая заражения коронавирусом, в больницах 88 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 110 человек. 84 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 8.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 285,3 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,2% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 8 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 88 пациента.

Летальных случаев зафиксировано не было. Всего в Эстонии умерло 1 281 зараженных коронавирусом.

По состоянию на сегодняшнее утро прививки сделаны в общей сложности 704 038 людям, из которых курс вакцинации завершен у 608 751 человек. За сутки ввели 5788 доз вакцины.

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