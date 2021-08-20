С пляжа Инглиранд запустят салют в честь Дня восстановления независимости

”Мы очень рады, что совместно с Государственной канцелярией сможем сделать празднование 30-летия восстановления независимости Эстонии еще более красочным и предложить гостям ночного певческого праздника и всем горожанам красивое огненное представление. Фейерверк, который будет запущен в эту важную августовскую ночь в небо, является красочным и безопасным зрелищем, созданным специально для этого вечера. Поздравляю всех с Днем восстановления независимости Эстонии”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Салют на пляже Инглиранд (пляж около памятника ”Русалка”) начнется в ночь с пятницы на субботу в 00.45 и продлится 5-7 минут. Фейерверк будет хорошо виден из любой точки променада и поэтому нет необходимости собираться в одном конкретном месте на ограниченном пространстве.

Тендер на организацию салюта выиграла фирма Pyrocom OÜ, которая подчеркивает, что для них важно бережное отношение к природе: используемая пиротехника протестирована в лабораторных условиях, не содержит тяжелых металлов и запрещенных химикатов. Фирма также уберет весь мусор после запуска салюта.

20 августа с 19:00 до 00:30 на Таллиннском певческом поле пройдет Всеэстонский ночной певческий праздник ”Свободная Эстония!”, посвященный 30-летию восстановления независимости.